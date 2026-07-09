Треньорът на Дери Сити: Беше важно да вземем добър резултат

Наставникът на Дери Сити Тиърнан Линч похвали играчите си за показаното при загубата с 2:3 от ЦСКА в първи мач от първия предварителен кръг на Лига Европа.

„Знаехме, че ЦСКА има класа в състава си и ще държи повече топката. През първото полувреме не бяхме достатъчно добри, дадохме инициативата на съперника, но през второто полувреме бяхме друг отбор, представихме се много добре и съм разочарован, че допуснахме третия гол в нашата врата. Но все още имаме шансове. В хода на мача ставахме по-добри, отмениха ни попадение заради засада, но трябва да погледна отново положението, защото не съм сигурен дали имаше засада“, коментира Линч.

„Получи се страхотен мач, със страхотна атмосфера. Беше важно да вземем добър резултат и да запазим шансове за реванша. Имаме още работа, но ще се приберем, ще починем и за реванша ще опитаме да се подготвим добре“, добави още треньорът.