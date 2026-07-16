Президентът на Дунав (Русе): За нас е въпрос на чест, но ще търсим нашите възможности и шансове

Завърналият се в Първа футболна лига Дунав (Русе) се надява да бъде успешен и устойчив модел след влизането, обявиха двамата управляващи клуба Диян Димов – президент и изпълнителният директор Светлин Симеонов. Димов подчерта, че за клуб от този мащаб има далеч по-важна стратегическа цел – да няма лъкатушения и дори и при изпадане, да няма финансови сътресения.

„За нас е изключителен момент, че се завръщаме в Първа лига и мисля, че тук ни е мястото. Взехме 10 нови футболисти, може би ще добавим още един нов – максимум. Подготовката мина добре, изцяло в Русе. Новият ни треньор Емануел Луканов си върши работата добре, наложил е здрава дисциплина – истински германски възпитаник. Надявам се да се поздравяваме с още успехи. Нямаме страх“, започна Димов.

„Нямаме лъкатушения с парите. Моделът е такъв, да оцелеем. Но имаме един добър колектив, а като организация сме на високо ниво – имаме възстановяване, спим при гостуванията в хубави хотели, храната е на ниво – няма нищо като пропуск в организацията“, обясни пък Симеонов.

Дунавци започват първенството с гостуване на Левски, но новаците ще търсят своите си шансове и възможности.

„За нас е въпрос на чест, но ще търсим нашите възможности и шансове. При Левски вероятно ще има ротации заради мачовете им в Европа, но пък очакваме стадионът да бъде пълен и какво по-хубаво от това да играем на пълен стадион?“, доволен е Диян Димов.

След гостуването на Левски тимът от Русе ще посрещне Лудогорец, след което ще гостува на ЦСКА и после посреща стабилния състав на Арда, но двамата ръководители смятат, че няма да има проблеми с мотивацията на отбора и стабилността.

„Програмата е такава, каквато се падне. Да, беше направена според изискванията на доста отбори. Искахме Левски и ЦСКА да ги приемем в Русе, защото стадионът щеше да бъде пълен до край. Но от тези мачове можем да спечелим само. Вярвам, че и с Лудогорец ще се напълни“, допълни Димов.

„Ние сме бивши футболисти и знаем как да не позволим да се стигне до ранен срив в състава. Освен това, в други години Лудогорец правеха грешна стъпка, ние искаме да се възползваме. Съставът е готов, просто имаме двама чужденци на които не са оправени документите“, обясни Симеонов.

Димов пък добави, че много фирми са помогнали, а също така отбеляза и намесата на кмета на града Пенчо Милков.