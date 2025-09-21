БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
В Световния ден без автомобили: Една от централните улици на Атина става пешеходна

В Световния ден без автомобили: Една от централните улици на Атина става пешеходна
Една от централните улици на гръцката столица ще стане пешеходна за едно денонощие по повод Световния ден без автомобили.

Денят се отбелязва на 22 септември, но улица "Атинас" ще бъде свободна от автомобилно движение от тази вечер до вечерта в неделя, като ще се превърне в живо пространство на културата, спорта и творчеството.

През уикенда общината в Атина е подготвила поредица от прояви, включително фестивал, с които насърчава устойчивата мобилност и алтернативните форми за придвижване.

Програмата в събота и неделя включва парти, кинопрожекции през цялата нощ, образователни лаборатории, театрални представления, комикси, както и концерт.

"Световният ден без автомобили е един удобен случай да докажем, че устойчивата мобилност е възможна в нашия град", заяви кметът на Атина Харис Дукас.

Утре в рамките на Европейската седмица на устойчивата мобилност общината на Атина организира велосипеден поход по новата велоалея, която води към кварталите Патисия, Кипсели и Сеполия. Участниците ще бъдат придружавани от служители на общинската полиция с електрически велосипеди.

