НА ЖИВО: Протест в Триъгълника на властта
Протести на фермери в Гърция: Недоволни блокираха пристанището на Волос

По света
Управляващите призовават към диалог и вдигане на блокадите

Протести на фермери в Гърция: Недоволни блокираха пристанището на Волос
Стотици гръцки фермери, подкрепени и от рибари, блокираха за няколко часа пристанището във Волос заради неполучени европейски субсидии.

Средствата са замразени в рамките на разследване за корупция на Европейската прокуратура. Пристанището във Волос е ключово за фериботните връзки с островите и търговията.

От края на ноември разгневени фермери блокират с трактори основни пътни артерии в цяла Гърция. Граничните пунктове в северната част на страната остават затворени поне по четири часа на ден като блокират автомобилния трафик със Северна Македония, България и Турция.

Управляващите призовават към диалог и вдигане на блокадите и обещават допълнителни помощи за селскостопанския сектор.

