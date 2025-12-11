БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Кабинетът "Желязков" подаде оставка

Гръцкият финансов министър е новият шеф на Еврогрупата

Десислава Апостолова
Всичко от автора
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Той ще встъпи в длъжност на 12 декември 2025 г.

Гръцкият финансов министър е новият шеф на Еврогрупата
Еврогрупата избра днес министъра на икономиката и финансите на Гърция Кириакос Пиеракакис за председател на Еврогрупата. Той ще встъпи в длъжност на 12 декември 2025 г. и с мандат от две години и половина.

Първото заседание на Еврогрупата под председателството на Кириакос Пиеракакис е планирано за 19 януари 2026 г. Това ще бъде и първото заседание на Еврогрупата, в което България ще участва като пълноправен член на еврозоната.

Изборът на нов председател на Еврогрупата се наложи, защото досегашният Паскал Донахю напуска поста и подаде оставка като финансов министър на Ирландия, за да заеме висока позиция в Световната банка.

