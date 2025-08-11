БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Локализиран е големият пожар в община Средец
Петима журналисти на Ал Джазира са били убити при...
Четвърти ден продължава борбата с огъня край Сунгурларе
В Тетевен е въведен режим на водата

от БНТ
У нас
От днес в Тетевен е въведен режим на водата, съобщиха от водоснабдителното дружество. Причината е продължителното засушаване и силното намаляване на дебита на водоизточниците. Режимът е въведен на основание заповед на кмета на Община Тетевен.

Водата ще бъде спирана от 22:30 до 6:00 ч. през нощта и от 12:30 до 17:00 ч. през деня.

Освен това се въвеждат ограничения във водоползването за питейно-битови нужди, както и забрана за поливане на зелени площи, миене на балкони, улици и автомобили с питейна вода.

