Валентен Вашеро стана първият монегасец достигнал до четвъртфиналите в Монте Карло

Валентен Вашеро победи Хуберт Хуркач и стана първият монегасец, класирал се за четвъртфиналите на тенис турнира от сериите Мастърс 1000 в Монте Карло.

Почти три часа бяха необходими на Вашеро, за да победи поляка с 6:7 (4), 6:3, 6:4 на родна земя. Преди това успя да елиминира и финалиста от миналата година Лоренцо Музети.

25-ият в световната ранглиста играч влезе под светлините на прожекторите, когато успя да спечели Мастърса в Шанхай миналия октомври.

Мачът от осминафиналите започна ударно за него, като за единадесет минути успя да поведе с 3:0, с двоен брейк и ясна перспектива за спечелване на първия сет. Но Хуркач намали непредизвиканите си грешки (8 в първите три гейма) и обърна развоя на мача, за да вземе сета със 7:6. Вашеро изглеждаше малко муден в началото на втората част, но продължи да се опитва да налага мощната си игра. Хуркач допусна грешка, което позволи на Вашеро да пробие при 3:2 и да изравни резултата в сетовете.

Монегасецът успя да вземе седмия гейм продължил почти десет минути, а след това се бори за брейка, който му позволи да сервира за мача при 5:4. При 15-40 той отблъсна първите две заплахи от страна на поляка на мрежата, но с ас разби третата и с мощен удар от форхенд, който беше твърде силен за Хуркач, си осигури и крайната победа.

Така Валентен Вашеро си гарантира и пробив в Топ 20 на света в понеделник - още един дебют на сингъл за играч от Княжеството.

На четвъртфиналите монегасецът днес ще се изправи срещу Алекс Де Минор. Ако успее да го победи, Вашеро има вероятност да се срещне на полуфиналите със световния номер 1 Карлос Алкарас и да запази мечтата си жива.