Разпети петък е – най-тъжният ден за християнския свят
Валентен Вашеро стана първият монегасец достигнал до четвъртфиналите в Монте Карло

С успеха си над Хуркач той си гарантира и пробив в Топ 20 на света в понеделник - още един дебют на сингъл за играч от Княжеството.

валентен вашеро стана първият монегасец достигнал четвъртфиналите монте карло
Снимка: БГНЕС
Валентен Вашеро победи Хуберт Хуркач и стана първият монегасец, класирал се за четвъртфиналите на тенис турнира от сериите Мастърс 1000 в Монте Карло.

Почти три часа бяха необходими на Вашеро, за да победи поляка с 6:7 (4), 6:3, 6:4 на родна земя. Преди това успя да елиминира и финалиста от миналата година Лоренцо Музети.

25-ият в световната ранглиста играч влезе под светлините на прожекторите, когато успя да спечели Мастърса в Шанхай миналия октомври.

Мачът от осминафиналите започна ударно за него, като за единадесет минути успя да поведе с 3:0, с двоен брейк и ясна перспектива за спечелване на първия сет. Но Хуркач намали непредизвиканите си грешки (8 в първите три гейма) и обърна развоя на мача, за да вземе сета със 7:6. Вашеро изглеждаше малко муден в началото на втората част, но продължи да се опитва да налага мощната си игра. Хуркач допусна грешка, което позволи на Вашеро да пробие при 3:2 и да изравни резултата в сетовете.

Монегасецът успя да вземе седмия гейм продължил почти десет минути, а след това се бори за брейка, който му позволи да сервира за мача при 5:4. При 15-40 той отблъсна първите две заплахи от страна на поляка на мрежата, но с ас разби третата и с мощен удар от форхенд, който беше твърде силен за Хуркач, си осигури и крайната победа.

Така Валентен Вашеро си гарантира и пробив в Топ 20 на света в понеделник - още един дебют на сингъл за играч от Княжеството.

На четвъртфиналите монегасецът днес ще се изправи срещу Алекс Де Минор. Ако успее да го победи, Вашеро има вероятност да се срещне на полуфиналите със световния номер 1 Карлос Алкарас и да запази мечтата си жива.

#ATP Мастърс 1000 в Монте Карло 2026 #Валентен Вашеро #Хуберт Хуркач

1
Гледайте полуфиналните плейофи от НВЛ за жени по БНТ 3
2
Катастрофа на АМ "Тракия" затруднява движението към Пловдив
3
Сбогувахме се с Михаил Белчев: Колеги и приятели се простиха с...
4
Траур в Ливан: Остри реакции по света след израелските удари със...
5
Мелания Тръмп отхвърли твърденията за връзка с покойния финансист...
6
От Асоциацията на прокурорите възразиха срещу предложения нов модел...

1
Почина големият певец, композитор и поет Михаил Белчев
2
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода...
3
Почина славеят на Странджа Янка Рупкина
4
Сергей Игнатов: Подписаното споразумение спаси Болградската...
5
Йордан Лечков, Стилиян Петров и Малена Замфирова в "Арена...
6
Мигрант с военна подготовка се издирва за поставянето на експлозиви...

Карлос Алкарас се наложи над Томас Ечевери в Монте Карло в три сета
Чете се за: 01:55 мин.
Чете се за: 01:55 мин.
Чете се за: 01:15 мин.
Чете се за: 02:20 мин.
Чете се за: 01:45 мин.

Силна градушка превърна пътя край Поморие в капан – пет коли...
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Чете се за: 04:20 мин.
У нас
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Чете се за: 04:12 мин.
По света
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Чете се за: 02:00 мин.
По света
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
