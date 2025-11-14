Валерия Алексиева е сред най-полезните състезателки в квалификациите за Евробаскет

Българската националка Валерия Алексиева получи заслужено признание за силното си представяне на старта на квалификациите за Евробаскет 2027 при жените, съобщава Българската федерация по баскетбол на официалния си уебсайт.

Гардът намери място сред най-полезните в срещите от първия кръг на пресявките за следващия шампионат на Стария континент.

Алексиева достигна до Коефициент на полезно действие от 31 при успеха на женския национален отбор на България над състава на Азербайджан със 141:48 в първия си мач от група Е на евроквалификациите. Тя реализира 19 точки, 1 борба, 8 асистенции, 6 откраднати топки и 1 чадър за 22 минути на терена.

При стрелбата националката бе 4/5 от средно разстояние, 3/5 от тройката и 2/2 от линията за изпълнение на наказателни удари.

Представителният тим на България при дамите вече се подготвя за следващия си двубой, като утре (15 ноември) от 18.30 часа ще излезе срещу тима на Украйна в латвийската столица Рига.