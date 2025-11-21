БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Депутатите приеха държавния бюджет на първо четене
Чете се за: 01:07 мин.
Бюджет 2026: Какво предвижда новата финансова рамка?
Чете се за: 05:37 мин.
Какво заплащане ще получат тези, които ще работят около...
Чете се за: 02:10 мин.
Ето го плана на Тръмп за прекратяване на войната в Украйна
Чете се за: 09:15 мин.

Валидираха марка "100 години опера в Стара Загора"

от БНТ , Източник: БТА
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Валидираха марка "100 години опера в Стара Загора"
По случай 100-годишнината от създаването на първата извънстолична опера у нас - Държавна опера - Стара Загора, днес на официална церемония беше валидирана пощенска марка "100 години опера в Стара Загора". Художник на проекта е Ивелина Велинова, а марката е с размер 25х50 мм.

От марката са отпечатани 6000 броя. Създаден е и специален печат, който ще се използва три работни дни на гише в централния офис на "Български пощи" в Стара Загора. След това ще бъде изпратен за съхранение в националното маркохранилище в София.

След полагане на печата, първата марка, която може да влезе в употреба, бе подарена на директора на Старозагорската опера Владимир Бошнаков. Сред първите, изпратили писмо, бяха дългогодишният директор на Старозагорската опера Огнян Драганов, както и заместник областният управител Левент Палов.

