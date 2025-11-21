Валидираха марка "100 години опера в Стара Загора"

По случай 100-годишнината от създаването на първата извънстолична опера у нас - Държавна опера - Стара Загора, днес на официална церемония беше валидирана пощенска марка "100 години опера в Стара Загора". Художник на проекта е Ивелина Велинова, а марката е с размер 25х50 мм.

От марката са отпечатани 6000 броя. Създаден е и специален печат, който ще се използва три работни дни на гише в централния офис на "Български пощи" в Стара Загора. След това ще бъде изпратен за съхранение в националното маркохранилище в София.

След полагане на печата, първата марка, която може да влезе в употреба, бе подарена на директора на Старозагорската опера Владимир Бошнаков. Сред първите, изпратили писмо, бяха дългогодишният директор на Старозагорската опера Огнян Драганов, както и заместник областният управител Левент Палов.