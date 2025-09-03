Външна намеса е довела до потеглянето на катастрофиралия трамвай, съобщиха от "Столичен електротранспорт"

Външна намеса е довела до самопотеглянето на катастрофиралия в София трамвай, съобщиха от "Столичен електротранспорт". В позиция, разпространена до медиите, от компанията обясняват, че след преглеждане на записите от кабината на мотрисата на превозното средство се е установило, че ватманът я е напуснал, без да я обезопаси напълно според правилата и в същото време в близост е имало неизвестни лица. Секунди след приближаването им превозното средство потегля само.

Ватматът е отстранен от работа до приключването на вътрешната проверка, назначена е и комисия, която да анализира фактите по този "безпрецедентен инцидент", както го определят от "Столичния електротранспорт".

"Въвеждаме незабавни мерки за повишаване на сигурността - включително допълнителни инструкции за ватманите и технически проверки на заключващите механизми. Наш приоритет винаги е безопасността на гражданите", отбелязват още от компанията.

Инцидентът е предаден за разследване на МВР и прокуратурата, които извършват разследване за установяване на отговорните лица и обществеността ще бъде информирана при установяване на всички подробности.

Дружеството поема пълна отговорност за извършване на обективна проверка, прозрачност пред обществото и въвеждане на ефективни мерки, които да предотвратят подобни инциденти в бъдеще, допълват от дружеството.