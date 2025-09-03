БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
НА ЖИВО: Народното събрание започва работа след лятната...
Чете се за: 01:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Външна намеса е довела до потеглянето на катастрофиралия трамвай, съобщиха от "Столичен електротранспорт"

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Запази
външна намеса довела потеглянето катастрофиралия трамвай съобщиха столичен електротранспорт
Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
Слушай новината

Външна намеса е довела до самопотеглянето на катастрофиралия в София трамвай, съобщиха от "Столичен електротранспорт". В позиция, разпространена до медиите, от компанията обясняват, че след преглеждане на записите от кабината на мотрисата на превозното средство се е установило, че ватманът я е напуснал, без да я обезопаси напълно според правилата и в същото време в близост е имало неизвестни лица. Секунди след приближаването им превозното средство потегля само.

Ватматът е отстранен от работа до приключването на вътрешната проверка, назначена е и комисия, която да анализира фактите по този "безпрецедентен инцидент", както го определят от "Столичния електротранспорт".

"Въвеждаме незабавни мерки за повишаване на сигурността - включително допълнителни инструкции за ватманите и технически проверки на заключващите механизми. Наш приоритет винаги е безопасността на гражданите", отбелязват още от компанията.

Инцидентът е предаден за разследване на МВР и прокуратурата, които извършват разследване за установяване на отговорните лица и обществеността ще бъде информирана при установяване на всички подробности.

Дружеството поема пълна отговорност за извършване на обективна проверка, прозрачност пред обществото и въвеждане на ефективни мерки, които да предотвратят подобни инциденти в бъдеще, допълват от дружеството.

#инцидент с трамвай #дерайлирал трамвай #София #столичен "Електротранспорт"

Последвайте ни

ТОП 24

Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско шосе"
1
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско...
Учебният ден да започва по-късно, предлагат от Просветното министерство
2
Учебният ден да започва по-късно, предлагат от Просветното...
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още интригуващи събития
3
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още...
Неофициално: Има задържан за дерайлиралия трамвай в София
4
Неофициално: Има задържан за дерайлиралия трамвай в София
Злополучният трамвай не е бил обезопасен от ватмана и съответно е потеглил сам
5
Злополучният трамвай не е бил обезопасен от ватмана и съответно е...
АТВ-то, което помете петима: Нередовни документи, фалшив технически преглед и незаконно отдаване под наем
6
АТВ-то, което помете петима: Нередовни документи, фалшив технически...

Най-четени

3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
1
3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния квартал "Христо Ботев", остава в ареста
2
Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния квартал...
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
3
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
Протест пред ВМЗ - Сопот съпровожда визитата на Урсула фон дер Лайен
4
Протест пред ВМЗ - Сопот съпровожда визитата на Урсула фон дер Лайен
Три къщи и седем стопански постройки изгоряха при пожар в Сърница
5
Три къщи и седем стопански постройки изгоряха при пожар в Сърница
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско шосе"
6
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско...

Още от: Регионални

В Ахелой недоволстват заради непрестанен шум от пречиствателна станция
В Ахелой недоволстват заради непрестанен шум от пречиствателна станция
Интензивен трафик към и от Гърция се очаква през почивните дни Интензивен трафик към и от Гърция се очаква през почивните дни
Чете се за: 00:45 мин.
Пожар горя в склад за фолио в София Пожар горя в склад за фолио в София
Чете се за: 00:10 мин.
Ватманът на злополучния трамвай 22 ще бъде наказан за инцидента Ватманът на злополучния трамвай 22 ще бъде наказан за инцидента
Чете се за: 02:25 мин.
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско шосе" Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско шосе"
18529
Чете се за: 00:35 мин.
Трамвай аварира на столичния булевард "Константин Величков" Трамвай аварира на столичния булевард "Константин Величков"
Чете се за: 00:27 мин.

Водещи новини

НА ЖИВО: Народното събрание започва работа след лятната ваканция
НА ЖИВО: Народното събрание започва работа след лятната ваканция
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Бойко Борисов: Управлението не е стабилно, но ще вървим докрай Бойко Борисов: Управлението не е стабилно, но ще вървим докрай
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Делян Пеевски: Няма да позволя никой да тресе страната Делян Пеевски: Няма да позволя никой да тресе страната
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Драгомир Стойнев, БСП-ОЛ: Алтернатива на това управление няма и българите виждат това Драгомир Стойнев, БСП-ОЛ: Алтернатива на това управление няма и българите виждат това
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Николай Денков, ПП-ДБ: Чака ни есента на възмущението от това,...
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Цончо Ганев, "Възраждане": Ще се борим това пагубно...
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Външна намеса е довела до потеглянето на катастрофиралия трамвай,...
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Тръмп заяви, че е "много разочарован" от Путин
Чете се за: 01:50 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ