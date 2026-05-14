Varna Channel Cup 2026 открива новия ветроходен сезон за дванадесети път

Спорт
Община Варна и Пристанище Варна са домакини на регатата, която ще се проведе от 22 до 25 май 2026 г.

За дванадесета година Варна ще бъде домакин на една от най-атрактивните регати в Черно море - Varna Channel Cup, която ще се проведе от 22 до 25 май 2026 г. Събитието се организира от Община Варна съвместно с Яхт Клуб ЛЗ Яхтинг 1991 и Ултрамарин Спортен клуб по ветроходство - Варна и традиционно събира за първи път през годината елита на българското килово ветроходство. То е част от календара на Българската федерация по ветроходство и винаги се случва с подкрепата на Пристанище Варна, Медицински университет “Проф. д-р Парашкев Стоянов” и УМБАЛ “Света Марина” Варна.

Кулминацията на регатата е на 24 май - неделя, когато гонките ще се проведат в канала под Аспаруховия мост с финал пред Морска гара и ще могат да бъдат наблюдавани от зрителите съвсем отблизо - факт, който прави Varna Channel Cup уникално за България ветроходно състезание.

Регатата се провежда по двете най-популярните в света хендикапни системи - ORC (Offshore Racing Congress) и IRC (International Rating Certificate) и организаторите отделят специално внимание на прецизното класиране на яхтите. Целта е всеки екипаж да се конкурира при равни условия - независимо от модела, размера, възрастта или оборудването на лодката. Ето защо заявките за участие в регатата се приемат заедно с валидни ORC и IRC сертификати за 2026 г. за всяка яхта.

Миналата година състезанието бе тест за тактическите умения на шкиперите и за синхрона в екипажите при силно време. До върха на почетната стълбичка за 2025 г. стигнаха: яхта “ABOAT TIME" с шкипер Петър Димитров от Яхт клуб “Св. Николай” София (с първо място в два класа - ORC A1 и IRC), яхта “PAREA” с шкипер Борис Антонов от “Ултрамарин” СКВ Варна (клас ORC A2), яхтите “LILIA” с шкипер Иван Колелиев (клас ORC B1), “PROXIMA” с шкипер Свилен Дойков (клас ORC C) и “MAXI” с шкипер Здравко Акрабов - всички те от ЯК “Кап. Георги Георгиев Порт Варна” и яхта “NIMANA” с шкипер Георги Николов “Ултрамарин” СКВ Варна (клас ORC B2). Дали те ще задържат позициите си или конкурентите им ще успеят да ги изместят - в дните от 22 до 25 май 2026 г. ще наблюдаваме интересни битки във Варненския залив и Варненското езеро.

ПРОГРАМА НА VARNA CHANNEL CUP 2026

Петък, 22 май 2026 г. 15:00 ч. - Pro-Am Race пред Морската градина на Варна, с участието на професионалисти и аматьори.

Събота, 23 май 2026 г. 11:00 ч. - Гонки във Варненския залив.

Неделя, 24 май 2026 г. 10:00 – 19:00 ч. - Празнични гонки “Азбуки” през канала под Аспарухов мост до Варненското езеро и финал пред Морска гара Варна. Посветени са на Деня на славянската писменост и култура.

Понеделник, 25 май 2026 г. 10:00 - Гонки в залива, Церемония по награждаване и закриване на регатата.

