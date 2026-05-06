Варна отбеляза Деня на храбростта и празника на Българската армия (СНИМКИ)

Варна отбеляза „Деня на храбростта“ и празника на Българската армия с празнична програма, организирана от Военноморските сили. Във Военноморска база се проведе ритуал по тържествено издигане на флага на Военноморските сили и флаговете за разцветяване на всички бойни и спомагателни кораби от състава на флота ни. Плавателните съдове ще останат в този тържествен вид през целия ден.

“Флаговете за разцветяване са един вид празнична украса на корабите. Флаговете са по буквите от азбуката и те служат за предаване на сигнали. Това е много стара система, от няколко века. Флаговете се използват и за свързване на корабите на близко разстояние”, обясни заместник-командирът на Военноморските сили флотилен адмирал Ваньо Мусински.

Пред катедралния храм „Успение Богородично“ се проведе традиционен ритуал за „Благославяне на бойните знамена“. В него участваха представителни военни формирования и духовият оркестър на Военноморските сили, както и курсанти от Висшето военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“.

Свещеници от Варненската и Великопреславска митрополия отслужиха водосвет.

