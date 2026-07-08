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Във Варна задържаха 7600 къса цигари, укрити в три автомобила

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Светлана Ганчева
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Във Варна задържаха 7600 къса цигари, укрити в три автомобила
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Митнически служители от Варна задържаха над 7600 кутии цигари, укрити в тайници на три автомобила.

Екипи от отделите „Борба с наркотрафика“ и „Митническо разузнаване и разследване“ са спрели три автомобила с българска регистрация, пътуващи от България за Австрия и Германия.

Проверката е станала при роуд стоп контрол на път в посока Румъния.

Водачите и пътниците са заявили, че не пренасят акцизни стоки, но поради възникнали съмнения при огледа на колите, те са отклонени за щателна митническа проверка. При нея инспекторите откриват специално изработени тайници в пода, вратите и седалките на автомобилите, където са укрити 152 600 къса (7630 кутии) цигари от различни търговски марки – всички с валиден български акцизен бандерол, но пренасяни в нарушение на акцизното законодателство.

Цигарите са иззети, по случаите ще бъдат образувани административнонаказателни производства. Извършените проверки са част от компенсиращите мерки на Агенция „Митници“ след отпадането на граничния контрол по вътрешните граници на ЕС.

#Митническо разузнаване и разследване #Борба с наркотрафика #Агенция „Митници“ #цигари #Варна

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