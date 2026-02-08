Във Велинград ремонтите идват и си отиват, но тя остава: "Скъпа дупко, честит рожден ден"

Съседи в града се поздравиха за "дълголетната инфраструктурна забележителност"
Във Велинград написаха поздравителен адрес до "дупка" по улиците на града, която отбелязва поредна година от "своето достойно съществуване".
Ето какво гласи той:
ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС
до дупката на ул. „Занога“
Скъпа дупко,
Днес с гордост отбелязваме поредната година от твоето достойно съществуване. Ти не си просто дупка – ти си ориентир, водоем, изпитание за окачване и живо доказателство за постоянството на общината.
Благодарим ти, че вече години наред обединяваш жителите на ул. „Занога“ – едни бутат, други заобикалят, трети снимат.
Благодарим и на Общината, че с неизменна последователност ни показва как се поддържа традиция: нищо да не се прави, но с постоянство.
Скъпи съседи, честито ни!
Малко улици могат да се похвалят с такава дълголетна инфраструктурна забележителност.
Нека пазим дупката, защото ремонтите идват и си отиват, но тя остава.
Пожелаваме ѝ още много години здраве, повече дъждовна вода и поне още няколко счупени амортисьора – в името на стабилността и приемствеността.
С уважение,
Жителите на ул. „Занога“,
които вече карат на зиг-заг