Във Велинград ремонтите идват и си отиват, но тя остава: "Скъпа дупко, честит рожден ден"

Във Велинград написаха поздравителен адрес до "дупка" по улиците на града, която отбелязва поредна година от "своето достойно съществуване".

Ето какво гласи той:

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

до дупката на ул. „Занога“

Скъпа дупко,

Днес с гордост отбелязваме поредната година от твоето достойно съществуване. Ти не си просто дупка – ти си ориентир, водоем, изпитание за окачване и живо доказателство за постоянството на общината.

Благодарим ти, че вече години наред обединяваш жителите на ул. „Занога“ – едни бутат, други заобикалят, трети снимат.

Благодарим и на Общината, че с неизменна последователност ни показва как се поддържа традиция: нищо да не се прави, но с постоянство.

Скъпи съседи, честито ни!

Малко улици могат да се похвалят с такава дълголетна инфраструктурна забележителност.

Нека пазим дупката, защото ремонтите идват и си отиват, но тя остава.

Пожелаваме ѝ още много години здраве, повече дъждовна вода и поне още няколко счупени амортисьора – в името на стабилността и приемствеността.

С уважение,

Жителите на ул. „Занога“,

които вече карат на зиг-заг