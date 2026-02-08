БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Тервел Замфиров донесе първия олимпийски медал за...
Чете се за: 01:45 мин.
Тервел Замфиров отстъпи на крачка от олимпийския финал
Чете се за: 01:30 мин.
Тервел Замфиров сред най-добрите четирима в света след...
Чете се за: 01:07 мин.
Тервел Замфиров се класира за четвъртфиналите в...
Чете се за: 01:20 мин.
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло...
Чете се за: 00:47 мин.
Тервел Замфиров и Радослав Янков са на осминафинал в...
Чете се за: 03:35 мин.
Малена Замфирова се класира за осминафиналите в...
Чете се за: 02:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Във Велинград ремонтите идват и си отиват, но тя остава: "Скъпа дупко, честит рожден ден"

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Запази

Съседи в града се поздравиха за "дълголетната инфраструктурна забележителност"

Във Велинград ремонтите идват и си отиват, но тя остава: "Скъпа дупко, честит рожден ден"
Снимка: Фейсбук: Тома Чонков
Слушай новината

Във Велинград написаха поздравителен адрес до "дупка" по улиците на града, която отбелязва поредна година от "своето достойно съществуване".

Ето какво гласи той:

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС
до дупката на ул. „Занога“

Скъпа дупко,

Днес с гордост отбелязваме поредната година от твоето достойно съществуване. Ти не си просто дупка – ти си ориентир, водоем, изпитание за окачване и живо доказателство за постоянството на общината.

Благодарим ти, че вече години наред обединяваш жителите на ул. „Занога“ – едни бутат, други заобикалят, трети снимат.

Благодарим и на Общината, че с неизменна последователност ни показва как се поддържа традиция: нищо да не се прави, но с постоянство.

Скъпи съседи, честито ни!

Малко улици могат да се похвалят с такава дълголетна инфраструктурна забележителност.

Нека пазим дупката, защото ремонтите идват и си отиват, но тя остава.

Пожелаваме ѝ още много години здраве, повече дъждовна вода и поне още няколко счупени амортисьора – в името на стабилността и приемствеността.

С уважение,
Жителите на ул. „Занога“,
които вече карат на зиг-заг

#дупка #велинград #рожден ден

Последвайте ни

ТОП 24

Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и неизвестни (ОБЗОР)
1
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и...
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без отговор – кой и защо
2
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без...
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и другите двама край Враца
3
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и...
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
4
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
5
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Крум Зарков е новият председател на БСП
6
Крум Зарков е новият председател на БСП

Най-четени

Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите" в "Петрохан"
1
Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите"...
Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“ разкриват последните часове преди трагедията
2
Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“...
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и неизвестни (ОБЗОР)
3
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и...
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в „Петрохан“ стои секта
4
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в...
Издирването на Калушев: Полицията проверила къща в странджанското село Българи
5
Издирването на Калушев: Полицията проверила къща в странджанското...
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без отговор – кой и защо
6
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без...

Още от: Регионални

Пожар в Русе: Горяха гуми в частен имот
Пожар в Русе: Горяха гуми в частен имот
Пожар в Националната онкологична болница в София, няма пострадали Пожар в Националната онкологична болница в София, няма пострадали
Чете се за: 00:57 мин.
Абсурди: Кмет остава на поста си след присъда за купуване на гласове Абсурди: Кмет остава на поста си след присъда за купуване на гласове
5005
Чете се за: 03:22 мин.
Протест затвори Е-79 в Монтана Протест затвори Е-79 в Монтана
Чете се за: 00:25 мин.
Във Варна протестираха с искане за яснота за пожара, при който загинаха 7 коня Във Варна протестираха с искане за яснота за пожара, при който загинаха 7 коня
Чете се за: 01:52 мин.
Започна 14-тото издание на фестивала "Златен грозд" в Мелник (СНИМКИ) Започна 14-тото издание на фестивала "Златен грозд" в Мелник (СНИМКИ)
Чете се за: 01:12 мин.

Водещи новини

НА ЖИВО: Брифинг на властите за случая "Петрохан"
НА ЖИВО: Брифинг на властите за случая "Петрохан"
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
Тервел Замфиров донесе първия олимпийски медал за България в Милано/Кортина 2026 Тервел Замфиров донесе първия олимпийски медал за България в Милано/Кортина 2026
Чете се за: 01:45 мин.
Спорт
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и другите двама край Враца Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и другите двама край Враца
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
С 456 карамфила в памет на жертвите по пътищата протестиращи блокираха Орлов мост С 456 карамфила в памет на жертвите по пътищата протестиращи блокираха Орлов мост
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Две стотни разделиха Малена Замфирова от четвърфиналите в...
Чете се за: 01:20 мин.
Сноуборд
Случаят „Петрохан“ и бавенето на изборите –...
Чете се за: 04:45 мин.
У нас
Официално: Двама арестувани за стрелбата в Москва
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Пожар в Националната онкологична болница в София, няма пострадали
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ