Възнагражденията в градския транспорт се увеличават със задна дата от 1 януари 2026 г.

След подписване на споразумение между Столичнаат община, четирите общински транспортни дружества и представителните синдикални организации беше договорено увеличение на възнагражденията на работещите в системата на градския транспорт със задна дата от 1 януари 2026 г.

Споразумението обхваща служителите на „Столичен автотранспорт“ ЕАД, „Столичен електротранспорт“ ЕАД, „Метрополитен“ ЕАД и „Център за градска мобилност“ ЕАД и има за цел да гарантира достойни доходи, финансова стабилност на сектора и преодоляване на кадровия дефицит.

Договореното увеличение е в размер на 5%, изчислено като абсолютна стойност върху средната основна заплата на водачите в „Столичен автотранспорт“ и „Столичен електротранспорт“, което се равнява на 62 евро. Тази сума ще бъде добавена към основните възнаграждения на всички категории служители в дружествата, като по този начин се избягват вътрешни дисбаланси между различните групи персонал.

При подписването на документа кметът на Столична община Васил Терзиев подчерта, че развитието на градския транспорт изисква дългосрочен подход, който включва както подобряване на условията на труд и възнагражденията, така и обновяване на подвижния състав и транспортната инфраструктура.

„Нашата основна цел остава една – да осигурим качествена, надеждна и предвидима услуга, така че все повече софиянци да избират градския транспорт“, заяви Терзиев.

Споразумението предвижда още съвместни действия за осигуряване на необходимото финансиране за транспортната система през 2026 г., отчитайки нарасналите разходи и инфлационните процеси. Документът ще бъде в сила до 31 декември 2026 г. и ще послужи като основа за актуализация на колективните трудови договори в транспортните дружества.