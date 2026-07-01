БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Батерии или флакони вероятно са предизвикали пожара в...
Чете се за: 03:55 мин.
Голям пожар в София - горят 2000 кв. м халета за...
Чете се за: 03:27 мин.
Шест хеликоптера на армията и самолет "Спартан"...
Чете се за: 05:25 мин.
Кабинетът "Радев" одобри проекта на бюджета за...
Чете се за: 03:32 мин.
МС отваря денонощна гореща телефонна линия за подаване на...
Чете се за: 03:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Възнагражденията в градския транспорт се увеличават със задна дата от 1 януари 2026 г.

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Запази
възнагражденията градския транспорт увеличават задна дата януари 2026
Снимка: Столичната община
Слушай новината

След подписване на споразумение между Столичнаат община, четирите общински транспортни дружества и представителните синдикални организации беше договорено увеличение на възнагражденията на работещите в системата на градския транспорт със задна дата от 1 януари 2026 г.

Споразумението обхваща служителите на „Столичен автотранспорт“ ЕАД, „Столичен електротранспорт“ ЕАД, „Метрополитен“ ЕАД и „Център за градска мобилност“ ЕАД и има за цел да гарантира достойни доходи, финансова стабилност на сектора и преодоляване на кадровия дефицит.

Договореното увеличение е в размер на 5%, изчислено като абсолютна стойност върху средната основна заплата на водачите в „Столичен автотранспорт“ и „Столичен електротранспорт“, което се равнява на 62 евро. Тази сума ще бъде добавена към основните възнаграждения на всички категории служители в дружествата, като по този начин се избягват вътрешни дисбаланси между различните групи персонал.

При подписването на документа кметът на Столична община Васил Терзиев подчерта, че развитието на градския транспорт изисква дългосрочен подход, който включва както подобряване на условията на труд и възнагражденията, така и обновяване на подвижния състав и транспортната инфраструктура.

„Нашата основна цел остава една – да осигурим качествена, надеждна и предвидима услуга, така че все повече софиянци да избират градския транспорт“, заяви Терзиев.

Споразумението предвижда още съвместни действия за осигуряване на необходимото финансиране за транспортната система през 2026 г., отчитайки нарасналите разходи и инфлационните процеси. Документът ще бъде в сила до 31 декември 2026 г. и ще послужи като основа за актуализация на колективните трудови договори в транспортните дружества.

#заплати в градския транспорт #Васил Терзиев #Столичната община

Последвайте ни

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
След кратко захлаждане: До 43 градуса и нова гореща вълна през юли
2
След кратко захлаждане: До 43 градуса и нова гореща вълна през юли
Седем седмокласнички с максимален резултат на НВО
3
Седем седмокласнички с максимален резултат на НВО
По-скъпи ток, парно и топла вода от днес
4
По-скъпи ток, парно и топла вода от днес
Дъжд и понижение на температурите в сряда
5
Дъжд и понижение на температурите в сряда
АПИ: До 3-4 години ще бъдат завършени участъците от АМ "Хемус" до Велико Търново
6
АПИ: До 3-4 години ще бъдат завършени участъците от АМ...

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
По-високи пенсии от юли: От август се вдигат минималните осигурителни прагове и максималният осигурителен доход
2
По-високи пенсии от юли: От август се вдигат минималните...
Петима души, пътували заедно с лекаря, диагностициран с ебола, са поставени под карантина
3
Петима души, пътували заедно с лекаря, диагностициран с ебола, са...
Времето през юли: Очакват ни жеги до 43 градуса и валежи под нормата
4
Времето през юли: Очакват ни жеги до 43 градуса и валежи под нормата
Да пораснеш в интензивното: Бебе живя половин година в реанимацията на "Майчин дом"
5
Да пораснеш в интензивното: Бебе живя половин година в реанимацията...
Двама младежи загинаха на място след катастрофа между скутер и лек автомобил край Мездра
6
Двама младежи загинаха на място след катастрофа между скутер и лек...

Още от: Регионални

Сигнал за незаконно строителство във „Връбница“: Информация за 16 случая е предадена на прокуратурата
Сигнал за незаконно строителство във „Връбница“: Информация за 16 случая е предадена на прокуратурата
Лятна буря в София: Получени са 100 сигнала за паднали дървета и наводнени участъци (СНИМКИ) Лятна буря в София: Получени са 100 сигнала за паднали дървета и наводнени участъци (СНИМКИ)
Чете се за: 01:07 мин.
Нова детска градина беше открита в столичния квартал „Обеля“ Нова детска градина беше открита в столичния квартал „Обеля“
Чете се за: 00:42 мин.
Две катастрофи затрудниха движението в Сливенско Две катастрофи затрудниха движението в Сливенско
Чете се за: 00:52 мин.
Няма данни за замърсяване на въздуха заради големия пожар в София Няма данни за замърсяване на въздуха заради големия пожар в София
Чете се за: 01:20 мин.
Батерии или флакони вероятно са предизвикали пожара в инсталацията за отпадъци в София (СНИМКИ) Батерии или флакони вероятно са предизвикали пожара в инсталацията за отпадъци в София (СНИМКИ)
Чете се за: 03:55 мин.

Водещи новини

Батерии или флакони вероятно са предизвикали пожара в инсталацията за отпадъци в София (СНИМКИ)
Батерии или флакони вероятно са предизвикали пожара в инсталацията...
Чете се за: 03:55 мин.
У нас
Няма данни за замърсяване на въздуха заради големия пожар в София Няма данни за замърсяване на въздуха заради големия пожар в София
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Лятна буря в София: Получени са 100 сигнала за паднали дървета и наводнени участъци (СНИМКИ) Лятна буря в София: Получени са 100 сигнала за паднали дървета и наводнени участъци (СНИМКИ)
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Проверяват версията за отвличане по случая с изчезналото дете във Варна Проверяват версията за отвличане по случая с изчезналото дете във Варна
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
ГДБОП разкри нелегална фабрика за цигари в бивш завод в Мизия (СНИМКИ)
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Парите на държавата: Бюджет 2026 беше приет от кабинета и влиза в НС
Чете се за: 03:37 мин.
У нас
Ескортираният самолет: Фалшив сигнал задейства най-строгата...
Чете се за: 03:55 мин.
У нас
Канада влиза в „Евровизия“ – първото ѝ участие ще...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ