Възобновено е обслужването на жълтите контейнери за разделно събиране в София

От днес е възобновено обслужването на жълтите контейнери за разделно събиране в 14-те района на Столична община, обслужвани от организацията по оползотворяване. Това са районите „Надежда", "Сердика", "Красна поляна", "Илинден", "Възраждане", "Витоша", "Лозенец", "Изгрев", "Слатина", "Люлин", "Подуяне", "Връбница", "Панчарево" и "Банкя".

Обслужването беше временно преустановено след пожара, възникнал на 1-ви юли в инсталацията за сортиране на разделно събрани отпадъци на "Екобулсорт" ЕАД, намираща се в кв. "Филиповци", гр. София. Досега там се разтоварваха и сортираха разделното събраните отпадъци от посочените райони.

След проведени разговори със Столична община и партньори на организацията беше намерено решение за разтоварването и сортирането им.

Поднасяме извинения на гражданите за причиненото неудобство във връзка с пропуснатите курсове и благодарим за проявеното разбиране.

Натрупаните отпадъци около жълтите контейнери ще бъдат извозени своевременно.

Графикът на зелените контейнери не е засегнат и тяхното обслужване продължава по план.

Междувременно "Екобулсорт" ЕАД съобщава, че пожарът в инсталацията за в кв. "Филиповци" е напълно потушен. Съгласно официално оповестената информация от компетентните органи няма данни за опасност за здравето на гражданите. Не се отчитат превишения на показателите за качеството на атмосферния въздух, като наблюдението на района продължава.

"Екобулсорт" ЕАД оказва пълно съдействие на компетентните органи при изясняването на причините за възникването на пожара. Паралелно с това е започнала оценка на нанесените щети.