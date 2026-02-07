Веласкес: В края на май ще видим какво сме постигнали

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Левски възстанови аванса си на върха в класирането.

хулио веласкес мач повлияе
Снимка: startphoto.bg
Слушай новината

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес коментира победата с 3:1 над Ботев (Враца) в първия мач на „сините“ след подновяването на битките от пролетния дял на шампионата.
Столичани възстановиха седемте си точки преднина пред ЦСКА 1948 и Лудогорец.

"Футболистите свършиха добра работа и положиха много труд, за да се получат нещата. Искаме да се подобряваме всеки ден, а кой ще бъде първи, втори и трети, ще видим накрая. Аз съм изключително горд с моите футболисти. Колективно и индивидуално се опитваме да ставаме все по-добри. В края на май ще видим какво сме постигнали", заяви Веласкес.

Испанецът добави, че през първото полувреме на отбора му е липсвал ред в играта в атака, което обаче се е променило за втората част. Той обясни, че тогава "сините" са търсели свободните пространства и логично са стигнали до попаденията на Хуан Переа, Армстронг Око-Флекс и Майкон.

Попитан дали липсата на ред се дължи на това, че Переа и Око-Флекс са нови, а Евертон Бала играеше на различна позиция, Веласкес отговори: "Не, дължеше се на треньора. Можехме да се оттеглим на почивката с преднина, но липсата на добра подредба в атака е отговорност на треньора".

Веласкес разкри също така, че Кристиан Макун е отпаднал от групата на мача заради мускулна травма, която е получил в петъчната тренировка на "сините".

Левски победи Ботев Враца с дебютни голове на Хуан Переа и Армстронг Око-Флекс
Левски победи Ботев Враца с дебютни голове на Хуан Переа и Армстронг Око-Флекс
"Сините" спечелиха домакинството си с 3:1.
Чете се за: 02:47 мин.
