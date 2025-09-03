Великобритания повлече Черна гора със себе си към елиминация от Евробаскет

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
bnt avatar logo от Константин Джаркин
Чете се за: 05:00 мин.
Спорт
Големият печеливш от този развой е Швеция, чийто тим подпечата последния билет за плейофите от група Б.

Национален отбор на Великобритания по баскетбол, Акваси Йебоа
Снимка: FIBA.basketball
Великобритания гарантира, че ще отпадне от Евробаскет 2025 с високо вдигната глава. След четирите поредни загуби, включително рекордната такава с 57:120 срещу Германия, селекцията на Марк Стеутел лиши Черна гора от продължаване напред след 89:83 в сблъсък от група Б в Тампере, Финландия. Това бе и първа победа за британците на Евробаскет от 2013 година насам.

Така вече е сигурно, че Швеция си гарантира първо в историята си класиране за плейофите на европейско първенство, без значение от развоя на мача с Литва.

Двубоят в "Нокиа Арена" започна ударно за гарда на черногорците Кайл Алман, който отбеляза първите 7 точки на своя отбор в първата четвърт. Благодарение на него, символичните домакини поеха контрол над първата четвърт със серия от 9 последователни точки за 12:4. Британците обаче умело форсираха грешки в играта на съперника и постепенно скъсяваха дистанцията, като дори поведоха с 19:18. В моментите, в които черногорското нападение работеше обаче, балканците бяха безмилостни и лична серия от 6 точки на Андрия Славкович отново ги изведе напред, но тройка на новото попълнение на Черно море Джелани Уотсън-Гейл осигури само точка изоставане на Великобритания след 10 минути игра - 25:26.

Включилият се от пейката Уотсън-Гейл бе двигател на символичните гости и в началото на втората четвърт и след 10-ата грешка за 12 минути на съперника великобританците поведоха с 31:28, което форсира ранен таймаут от Бошко Радович. Последва постоянна смяна на водачеството в средата на частта, но точно преди почивката Великобритания дръпна в резултата, благодарение както на отсъствието на паркета на звездата на Черна гора Никола Вучевич, както и на силната игра на Майлс Хесън, чиито 16 точки през първото полувреме донесоха аванс на своя тим от 48:42.

Вучевич се опита да даде заряд на съотборниците си със силната си игра, но символичните гости продължаваха да имат отговор на всяко едно нападение на съперника и запазиха предимството си от 6-7 точки. Вкарването в игра на Уотсън-Гейл отново се оказа правилно решение на треньора Марк Стеутел, като новият гард на Черно море успя да неутрализира засилването в играта на балканците със своите 11 точки за 8 минути.

Центърът на Чикаго Булс продължи да носи на гърба си своите съотборници и благодарение на него Черна гора намали изоставането си на 1 точка - 71:72. Пет минути преди края обаче Великобритания си възстанови аванса от 7 пункта и изглеждаше, че ще има сили да затвори двубоя. И макар че символичните домакини за кратко поведоха с 81:80 след тройка на Владимир Михайлович, Хесън отвърна с точен изстрел зад дъгата, Люк Нелсън реализира два наказателни удара, а Акваси Йебоа сложи точка на спора с кош за 87:83 при оставащи 32 секунди.

Най-резултатен за победителите бе Майлс Хесън с 25 точки и 7 борби, следван от Акваси Йебоа с 23, 5 и 3 откраднати топки. Люк Нелсън добави 12 точки и 8 асистенции, а Джелани Уотсън-Гейл завърши с 11 точки за 8 минути на паркета.

Никола Вучевич свърши всичко за Черна гора в последния си мач с националния потник, но неговите 31 точки, 11 борби и 7 асистенции не стигнаха на балканците за успеха. Кайл Алман се отчете с 14 точки, 4 овладени под двата ринга топки и 4 завършващи подавания, но и 5 грешки.

#национален отбор на Великобритания по баскетбол за мъже #Евробаскет 2025 за мъже #Национален отбор на Черна гора по баскетбол

