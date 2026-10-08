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Велислава Петрова за Коридор 8: Това е възможност за по-голяма свързаност в региона

Ирина Цонева от Ирина Цонева
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велислава петрова коридор възможност голяма свързаност региона
Снимка: БТА
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Коридор №8 не е просто една отсечка на картата, а наистина една възможност за по-голяма свързаност в региона, която е важно да бъде разгледана от няколко направления: както от транспортна, която е най-очевидната, така и от гледна точка на сигурност и военна мобилност, така и енергийно. Това заяви външният министър Велислава Петрова на международната министерска конференция в София.

"От друга страна, този коридор трябва да бъде разгледан и като възможност за една мрежа от коридори. Именно затова България следващата година ще бъде домакин на регионален форум за свързаност. Този форум дава възможност на България и региона да бъдат позиционирани като входна точка на Европа и този Коридор №8 да бъде естествена връзка със Средния коридор и друга свързаност с държавите в Персийския залив. Т.е. ние започваме да изграждаме отделните части на свързаност и да ги разглеждаме не като отделни отсечки от пътища или железопътни линии, а по-скоро като общ приоритет, който дава възможност на целия регион да бъде по-добре позициониран, икономически да бъде по-стабилен и да бъде по-сигурен."

"Важно е сега да превърнем тази политическа воля в практическо приложение и да привлечем правилните инвестиции, така че тя да може да бъде реализирана в срок", каза Петрова.

#външен министър Велислава Петрова #коридор 8 #свързаност #министерска конференция

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