Тимчо Муцунски за Коридор 8: Сега е моментът да превърнем този политически ангажимент в конкретни резултати на терен

Коридор 8 е много повече от транспортен маршрут. Той е стратегически европейски коридор. Това заяви днес на международната министерска конференция в София министърът на външните работи и външната търговия на Република Северна Македония Тимчо Муцунски.

"Коридор 8 свързва Адриатическо море с Черно море, свързва пазари, икономики и хора. И, което е важно, укрепва връзките, както отбеляза комисар Кос, между Западните Балкани и Европейския съюз. За моята страна Коридор 8 е ясен национален стратегически приоритет. Географското ни положение ни поставя в сърцето на Европа, между Изтока и Запада. Нашата отговорност е да превърнем тази география в предимство чрез по-добра свързаност, по-добро икономическо сътрудничество и по-голяма регионална сигурност. И днес това е по-важно от всякога. Геополитическата среда се промени. Европа се нуждае от транспортни маршрути, които са надеждни, диверсифицирани и преди всичко устойчиви. Нуждаем се от по-силни вериги на доставки, от по-добри условия за търговия и инвестиции и от инфраструктура, способна да подпомага военната мобилност и колективната ни сигурност. Ето защо Коридор 8 просто не е само за пътища и железопътни линии. Той е за устойчивост, за сигурност, за стратегическата свързаност на Европа.

Свързаността между държавите сближава икономиките, подчерта Муцунски.

"Всяка нова връзка между нашите държави сближава икономиките ни. Всеки километър железопътен път или път, който завършим, прави региона ни по-свързан, по-конкурентоспособен и преди всичко по-европейски. Нашият ангажимент е ясен. Споразумението за подготовката, изграждането и експлоатацията на трансграничния железопътен тунел между нашата държава и България, което влезе в сила през март тази година, е много важна стъпка напред. Такъв е и резултатът от последните заседания на нашата съвместна комисия в София и в Скопие. Сега е моментът да превърнем този политически ангажимент в конкретни резултати на терен.Ние развиваме необходимата инфраструктура и ще продължим да работим в тясно сътрудничество с България, Албания, Европейския съюз, както и с многото партньори, които бяха представени тук днес. Успехът му изисква ангажимент от всички.

Всяка част от коридора е важна и всеки партньор трябва да изпълни своята част, категоричен е македонският външен министър.

"И нашата страна също е готова да изпълни своята част тук."

Скопие ще бъде домакин на следващата министерска среща за Коридор 8.