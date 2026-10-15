Венеция представи новия си треньор

Давиде Никола е новият старши треньор на Венеция. Специалистът замени на поста Джовани Стропа, който беше уволнен след слабия старт на сезона.

Никола подписа договор за две години, а задачата му ще бъде да измъкне отбора от зоната на изпадащите. След първите шест кръга Венеция няма нито една точка и заема последното място в класирането на Серия А.

53-годишният наставник има опит със спасяването на тимове от изпадане от Серия А. В кариерата си той е помагал на Дженоа, Торино и Каляри да останат в елита след трудно начало на сезоните им.

"Избрах Венеция, защото виждам дългосрочен план и сериозни възможности за растеж. В моята професия най-важното е да мога да създавам емоции и да пиша история, която ще остане във времето", заяви Давиде Никола след назначаването си.

Първият мач на специалиста ще бъде домакинство срещу Наполи в събота в търсене на първи точки за сезона.