Венсан Компани изравни постижение на Юп Хайнкес

Старши треньорът на Байерн Мюнхен Венсан Компани заслужи място в престижна компания при наставниците, водили германския колос. Снощи Компани постигна девети пореден успех в официален мач за Байерн при успеха с 5:1 като гост над Пафос, като подобна поредица до момента беше притежание на легендата Юп Хайнкес.

"Девет поредни победи в девет мача, скъпи Венсан Компани! Последният, който е постигал подобно нещо е легендата Юп Хайнкес през сезон 2012/13. Мина известно време“, каза изпълнителният директор на клуба Ян-Кристиан Дреезен по време на вечерята след мача пред отбора.

През въпросния сезон 2012-13 ветеранът Хайнкес печели Шампионската лига, първенството на Германия и Купата на Германия и Кoмпани сега се надява да повтори този резултат и колекция от трофеи.

"Казах много ясно още преди първия мач каква е нашата мечта и тя е да бъдем там, на финала, а ако може и да го спечелим. Да спечелиш Шампионската лига е много трудно. Но сега сме в разгара на състезанието и трябва да се съсредоточим само върху спечелването на следващия мач“, каза Компани по повод резултатите си.