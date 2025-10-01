БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Венсан Компани изравни постижение на Юп Хайнкес

Чете се за: 01:35 мин.
Европейски футбол
Младият наставник е с 9 поредни победи начело на баварците.

венсан компани суровата реалност играем финал нашия стадион
Снимка: БТА
Старши треньорът на Байерн Мюнхен Венсан Компани заслужи място в престижна компания при наставниците, водили германския колос. Снощи Компани постигна девети пореден успех в официален мач за Байерн при успеха с 5:1 като гост над Пафос, като подобна поредица до момента беше притежание на легендата Юп Хайнкес.

"Девет поредни победи в девет мача, скъпи Венсан Компани! Последният, който е постигал подобно нещо е легендата Юп Хайнкес през сезон 2012/13. Мина известно време“, каза изпълнителният директор на клуба Ян-Кристиан Дреезен по време на вечерята след мача пред отбора.

През въпросния сезон 2012-13 ветеранът Хайнкес печели Шампионската лига, първенството на Германия и Купата на Германия и Кoмпани сега се надява да повтори този резултат и колекция от трофеи.

"Казах много ясно още преди първия мач каква е нашата мечта и тя е да бъдем там, на финала, а ако може и да го спечелим. Да спечелиш Шампионската лига е много трудно. Но сега сме в разгара на състезанието и трябва да се съсредоточим само върху спечелването на следващия мач“, каза Компани по повод резултатите си.

#Юп Хайнкес #ФК Байерн Мюнхен #Венсан Компани

Девет души са пострадали при катастрофа между бус и спрял тир в София (СНИМКИ)
Девет души са пострадали при катастрофа между бус и спрял тир в...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: И втората проба на Никола Бургазлиев е положителна за наркотици Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: И втората проба на Никола Бургазлиев е положителна за наркотици
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Обилни валежи в област Ямбол се очакват в следващите два дни (КАРТИ) Обилни валежи в област Ямбол се очакват в следващите два дни (КАРТИ)
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
И депутатите приеха световните вицешампиони по волейбол И депутатите приеха световните вицешампиони по волейбол
Чете се за: 01:25 мин.
Общество
Президентът Румен Радев връчи почетни плакети на националите по...
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Политически коментари в парламента за корупционния скандал в...
Чете се за: 04:27 мин.
У нас
Експлозия в Мюнхен: Затвориха "Октоберфест"
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Слънце за последно днес – идват дъжд, мокър сняг и силен вятър
Чете се за: 03:25 мин.
У нас
