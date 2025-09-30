БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Байерн се разправи с Пафос на кипърска земя

bnt avatar logo от Константин Джаркин
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:22 мин.
Спорт
Запази

Така германският шампион излезе временно на върха в класирането на Шампионската лига.

ФК Байерн Мюнхен
Снимка: БТА
Слушай новината

Байерн Мюнхен (Германия) продължава с перфектния си старт на сезона. Селекцията на Венсан Компани постигна категоричен успех като гост на Пафос (Кипър) с 5:1 на стадион "Алфамега" в Лимасол в мач от втория кръг на основната фаза на Шампионската лига.

Така германският шампион излезе временно на върха в класирането на най-престижния европейски клубен турнир благодарение на головата си разлика (8:2), като само Реал Мадрид (7:1) и Интер (5:0) са с пълен актив след два мача. Кипърският отбор е на 27-ото място с една точка.

Съвсем очаквано баварците наложиха пълна доминация на терена и още в деветата минута се доближиха на сантиметри от първи гол. Майкъл Олисе центрира отдясно от корнер, а Хари Кейн пробва ножичен удар, който се отби от напречния стълб, а капитанът на кипърците Давид Голдар изчисти от голлинията.

След четвърт час игра обаче нямаше кой да спре английската голова машина на германския шампион, който беше изведен на добра стрелкова позиция от Олисе, и с нисък удар в далечния ъгъл на Неофитос Михаил за 1:0.

Вторият гол не закъсня и само шест минути по-късно Рафаел Гереро и Николас Джаксън разиграха двойно подаване в наказателното поле на съперника, а португалският краен защитник не сбърка със завършващия удар.

Безмилостният Байерн не даваше глътка въздух на новака в Шампионската лига и в рамките на три минути се разписа на два пъти. Първо Олисе направи поредния си пробив отдясно и подаде на точката на дузпата към Джаксън, който откри головата си сметка с червената фланелка, а след това Кейн, който днес играеше зад сенегалеца, реализира второто си попадение след самостоятелен рейт.

Пафос все пак успя да се отчете с гол дело на бившия футболист на Саутхемптън Мислав Оршич в 45-ата минута. Хърватинът отпрати истински снаряд от около 30 метра, който не остави никакви шансове на Мануел Нойер.

След почивката гостите продължаваха да натискат, но резултатността спадна. В 69-ата минута все пак Майкъл Олисе най-накрая се разписа във вратата на домакините след двете си асистенции.

До края на срещата баварците удариха две греди чрез Серж Гнабри и Николас Джаксън, до нов гол не се стигна.

В третия кръг на основната фаза на Шампионската лига Байерн Мюнхен приема Клъб Брож (Белгия) на 22 октомври, а ден по-рано Пафос гостува на друг дебютант - Кайрат (Казахстан).

Свързани статии:

Мбапе с хеттрик при убедителна победа на Реал Мадрид в Алмати
Мбапе с хеттрик при убедителна победа на Реал Мадрид в Алмати
Нападателят вече има 60 попадения в Шампионската лига.
Чете се за: 01:52 мин.
#УЕФА Шампионска лига 2025/26 #ФК Пафос #ФК Байерн Мюнхен

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

България посрещна като герои световните вицешампиони по волейбол
1
България посрещна като герои световните вицешампиони по волейбол
Тържествената церемония на площад "Св. Александър Невски" по посрещането на сребърните медалисти (СТУДИО)
2
Тържествената церемония на площад "Св. Александър Невски"...
София се готви да посрещне националния ни отбор по волейбол
3
София се готви да посрещне националния ни отбор по волейбол
Премиерът Росен Желязков за казуса "Боташ": Договорът вече е задължил "Булгаргаз" с над 600 млн. лв.
4
Премиерът Росен Желязков за казуса "Боташ": Договорът...
"Триумфът на лъвовете": България посреща националите ни по волейбол
5
"Триумфът на лъвовете": България посреща националите ни...
Двама души са открити мъртви в трюма на кораб на бургаското пристанище
6
Двама души са открити мъртви в трюма на кораб на бургаското пристанище

Най-четени

България се изправя срещу Италия във финала на световното първенство по волейбол
1
България се изправя срещу Италия във финала на световното...
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол между България и Италия
2
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол...
България се изправя срещу Чехия в първия полуфинал на световното първенство по волейбол
3
България се изправя срещу Чехия в първия полуфинал на световното...
Сребърните волейболисти на България ще бъдат тържествено посрещнати на площад „Св. Александър Невски“
4
Сребърните волейболисти на България ще бъдат тържествено посрещнати...
Паднало дърво забави бързия влак Варна - София, има леко пострадал пътник
5
Паднало дърво забави бързия влак Варна - София, има леко пострадал...
Крадци се опитаха да задигнат демонтираните части от Паметника на Съветската армия
6
Крадци се опитаха да задигнат демонтираните части от Паметника на...

Още от: Европейски футбол

Галатасарай матира Ливърпул край Босфора
Галатасарай матира Ливърпул край Босфора
Мбапе с хеттрик при убедителна победа на Реал Мадрид в Алмати Мбапе с хеттрик при убедителна победа на Реал Мадрид в Алмати
Чете се за: 01:52 мин.
ПСЖ ще бъде без Кварацхелия за гостуването на Барселона ПСЖ ще бъде без Кварацхелия за гостуването на Барселона
Чете се за: 01:00 мин.
Официално: "Сан Сиро" вече принадлежи на двата гранда от Милано Официално: "Сан Сиро" вече принадлежи на двата гранда от Милано
Чете се за: 01:37 мин.
Официално: Салиба преподписа с Арсенал до 2030 година Официално: Салиба преподписа с Арсенал до 2030 година
Чете се за: 01:27 мин.
Парма взе глътка въздух в Серия А Парма взе глътка въздух в Серия А
Чете се за: 01:15 мин.

Водещи новини

Тържествената церемония на площад "Св. Александър Невски" по посрещането на сребърните медалисти (СТУДИО)
Тържествената церемония на площад "Св. Александър Невски"...
Чете се за: 04:30 мин.
Национални отбори
Оставиха в ареста двамата мъже, взели подкуп от екипа на Роби Уилямс Оставиха в ареста двамата мъже, взели подкуп от екипа на Роби Уилямс
Чете се за: 06:00 мин.
У нас
Световният шампион по лека атлетика за хора с увреждания Ружди Ружди беше посрещнат с аплодисменти в София Световният шампион по лека атлетика за хора с увреждания Ружди Ружди беше посрещнат с аплодисменти в София
Чете се за: 02:45 мин.
Още
"Референдум": Според 73% от българите основната причина за безводието е лошо управление от ВиК "Референдум": Според 73% от българите основната причина за безводието е лошо управление от ВиК
Чете се за: 06:02 мин.
У нас
Бюджет 2026: Фискалният съвет поиска свиване на разходите
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Изписаха от болницата 4-годишния Мартин, прегазен от АТВ в...
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Докладът на Сметната палата отчита ръст от 60% наложени глоби през...
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Хамас има няколко дни да отговори на плана на САЩ за Газа
Чете се за: 05:12 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ