Байерн се разправи с Пафос на кипърска земя

Байерн Мюнхен (Германия) продължава с перфектния си старт на сезона. Селекцията на Венсан Компани постигна категоричен успех като гост на Пафос (Кипър) с 5:1 на стадион "Алфамега" в Лимасол в мач от втория кръг на основната фаза на Шампионската лига.

Така германският шампион излезе временно на върха в класирането на най-престижния европейски клубен турнир благодарение на головата си разлика (8:2), като само Реал Мадрид (7:1) и Интер (5:0) са с пълен актив след два мача. Кипърският отбор е на 27-ото място с една точка.

Съвсем очаквано баварците наложиха пълна доминация на терена и още в деветата минута се доближиха на сантиметри от първи гол. Майкъл Олисе центрира отдясно от корнер, а Хари Кейн пробва ножичен удар, който се отби от напречния стълб, а капитанът на кипърците Давид Голдар изчисти от голлинията.

След четвърт час игра обаче нямаше кой да спре английската голова машина на германския шампион, който беше изведен на добра стрелкова позиция от Олисе, и с нисък удар в далечния ъгъл на Неофитос Михаил за 1:0.

Вторият гол не закъсня и само шест минути по-късно Рафаел Гереро и Николас Джаксън разиграха двойно подаване в наказателното поле на съперника, а португалският краен защитник не сбърка със завършващия удар.

Безмилостният Байерн не даваше глътка въздух на новака в Шампионската лига и в рамките на три минути се разписа на два пъти. Първо Олисе направи поредния си пробив отдясно и подаде на точката на дузпата към Джаксън, който откри головата си сметка с червената фланелка, а след това Кейн, който днес играеше зад сенегалеца, реализира второто си попадение след самостоятелен рейт.

Пафос все пак успя да се отчете с гол дело на бившия футболист на Саутхемптън Мислав Оршич в 45-ата минута. Хърватинът отпрати истински снаряд от около 30 метра, който не остави никакви шансове на Мануел Нойер.

След почивката гостите продължаваха да натискат, но резултатността спадна. В 69-ата минута все пак Майкъл Олисе най-накрая се разписа във вратата на домакините след двете си асистенции.

До края на срещата баварците удариха две греди чрез Серж Гнабри и Николас Джаксън, до нов гол не се стигна.

В третия кръг на основната фаза на Шампионската лига Байерн Мюнхен приема Клъб Брож (Белгия) на 22 октомври, а ден по-рано Пафос гостува на друг дебютант - Кайрат (Казахстан).