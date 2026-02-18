БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
"Вероятността реката да дойде в къщите е 100%": Земеделци от Хаджидимово се опасяват от скъсване на дигата на река Места

от БНТ , Репортер: Миглена Медарова
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
"Вероятността реката да дойде в къщите е 100%": Земеделци от Хаджидимово се опасяват от скъсване на дигата на река Места
Земеделци от община Хаджидимово алармират за опасност от скъсване на дигата на река Места. От вчера в района вали проливен дъжд, а за днес в област Благоевград е обявен оранжев код за обилни валежи. Затова и местните хора са притеснени, че евентуално скъсване на дигата би могло да доведе до големи наводнения не само на земеделски площи, но и на близките къщи.

Реката е пълноводна и видимо подкопава земните маси около дигата.

„Със сигурност имаше повече земя, която задържаше водата, но реката само благодарение на Господ още не е прехвърлила към Хаджидимово“, заяви земеделският производител Иван Сабъхлъков.

По думите му проблемът не е от днес.

„Това е същото, което преди 3–4 години скъса дигата. Не се взеха мерки и сега виждаме, че ситуацията се повтаря.“

Той предупреждава, че при нови валежи щетите са неизбежни: „Вероятността реката да дойде в къщите е 100 процента, ако продължи да вали. Имам 60 декара неизвадени картофи на 70 метра оттук. Защо винаги трябва да констатираме пораженията, вместо да ги предотвратим?“

От общината посочват, че една от спешните мерки е прокопаване на дигата при моста, за да може водата да се оттича обратно в коритото. Очаква се решение и съгласуване с отговорните институции.

Към момента дъждът е спрял. Местните се надяват нивото на реката да не се повиши отново и да не се стигне до нови наводнения в района на Хаджидимово.

Вижте прякото включване на Миглена Медарова.

