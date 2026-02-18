Усложнена е зимната обстановка в Русенско. Заради обилен снеговалеж и необходимостта от снегопочистване две от републиканските пътни артерии са затворени за камиони над 12 тона. Ограничението важи за пътя Русе – Бяла и Русе – Разград. Това съобщиха от областната администрация в града.

Снегопочистването и обработката срещу обледеняване на републиканската пътна мрежа се извършва от общо 43 машини още от снощи. Към момента няма проблеми при преминаването на граничния преход между Русе и Гюргево.

Кризисните центрове в Бъзън, Сливо поле, Пиргово и Гара Бяла са готови да приемат бедстващи хора по пътищата в Северна България, поясняват от БЧК. Такава необходимост обаче на този етап няма.

От 5 часа тази сутрин, без електрозахранване град Ветово и село Писанец. Няма населени места без водоподаване и телекомуникации.

Според метеорологичната станция в Русе, към момента снежната покривка е около 26 см, а температурата на въздуха около -1 градус.

Снимки:Пламенка Тонева