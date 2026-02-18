Тежка зимна обстановка в района на прохода "Шипка" и Предбалкана (СНИМКИ)

Тежка зимна обстановка се формира в района на прохода "Шипка" и Предбалкана през последните часове. Комбинацията от обилен снеговалеж и бурен вятър сериозно затруднява трафика, а няколко населени места вече останаха без електрозахранване заради скъсани проводници.

Аварийни екипи на енергоразпределителното дружество вече са на терен и работят по отстраняване на повредите, но силните пориви на вятъра забавят възстановителните дейности.

Машини на пътното поддържане почистват непрекъснато, но заради силните навявания видимостта на места е сведена до минимуми. Шофьорите се съветват да тръгват на път само с добре подготвени автомобили.

Термометрите показват около -5°C, но заради вятъра субективното усещане е за далеч по-ниски температури.

„Към този час няма данни за затворени пътни участъци, но обстановката остава динамична“, съобщиха от Областното пътно управление.

За момента движението през "Шипка" не е спряно, но се извършва при тежки зимни условия. Пътните служби апелират за повишено внимание и спазване на дистанция, тъй като вятъра буквално за секунди превръща почистеното платно в снежна пелена.

Текст и снимки: Иван Янев