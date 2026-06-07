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Весела Лечева и Тервел Замфиров бяха част от 5-километровия крос 5kMedRun в София

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Спорт
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Събитието събра хиляди столичани, които избраха да изкарат неделната сутрин в спортни занимания.

Весела Лечева и Тервел Замфиров бяха част от 5-километровия крос 5kMedRun в София
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Председателят на БОК Весела Лечева и бронзовият медалист от Олимпийските игри Милано-Кортина 2026 Тервел Замфиров бяха част от 5-километровия крос 5kMedRun, който организира Столичната лекарска колегия към Българския лекарски съюз (БЛС). Събитието събра хиляди столичани, които избраха да изкарат неделната сутрин в спортни занимания. Сред тях имаше спортисти, лекари, деца.

Тервел Замфиров не само пожела успех на участниците, но се включи и в бягането. Световният шампион по сноуборд призна, че кросът е шанс да се откъсне за малко от учебниците, защото в момента е в сесия и му предстоят 11 изпита.

„Подобни инициативи показват, че хората обичат спорта и търсят все повече различни възможности за физическа активност. А никой по-добре от лекарите, не знае, че няма нищо по-добро за здравето от спорта“, каза Весела Лечева.

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#Тервел Замфиров #Весела Лечева

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