Весела Лечева и Тервел Замфиров бяха част от 5-километровия крос 5kMedRun в София

Председателят на БОК Весела Лечева и бронзовият медалист от Олимпийските игри Милано-Кортина 2026 Тервел Замфиров бяха част от 5-километровия крос 5kMedRun, който организира Столичната лекарска колегия към Българския лекарски съюз (БЛС). Събитието събра хиляди столичани, които избраха да изкарат неделната сутрин в спортни занимания. Сред тях имаше спортисти, лекари, деца.

Тервел Замфиров не само пожела успех на участниците, но се включи и в бягането. Световният шампион по сноуборд призна, че кросът е шанс да се откъсне за малко от учебниците, защото в момента е в сесия и му предстоят 11 изпита.

„Подобни инициативи показват, че хората обичат спорта и търсят все повече различни възможности за физическа активност. А никой по-добре от лекарите, не знае, че няма нищо по-добро за здравето от спорта“, каза Весела Лечева.