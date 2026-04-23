Весела Лечева отличи успехите на българските борци и щангисти

Председателят на Българския олимпийски комитет Весела Лечева отличи представянето на българските национали по вдигане на тежести и борба.

На европейското първенство в Тирана българските борци спечелиха три отличия. България има пълен комплект от медали, след като Кирил Милов надви Алекс Соке на финала на 97 кг и добави още едно отличие до среброто на Семен Новиков и бронза на Стефан Григоров.

На еврошампионата по вдигане на тежести в Грузия Ангел Русев стана европейски шампион в категория до 60 килограма. Вицешампион до 65 килограма е Иван Димов. Дениз Данев спечели сребро в изтласкването при 60-килограмовите, а Бояна Костадинова е бронзова медалистка при жените до 48 килограма.

Публикацията на Весела Лечева в социалните мрежи:

България има изключителни спортисти.

Само за няколко дни борци и щангисти записаха поредица от невероятни победи.

Снощи Кирил Милов се завърна на тепиха с трета европейска титла. Сребърен медал от ЕП в Тирана за олимпийския ни шампион Семен Новиков и бронз за Стефан Григоров.

Във вдигането на тежести 6-а европейска титла за Ангел Русев от Батуми, бронзов медал за Бояна Костадинова и медал за Иван Димов. А първенствата още не са завършили.

Българските таланти заслужават пълна подкрепа и добри условия за подготовка, за да могат да развиват своите способности. Институционалният хаос и управленски войни не прилягат на класата на спортистите ни.