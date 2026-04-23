Весела Лечева отличи успехите на българските борци и щангисти

от БНТ
Спорт
Председателят на Българския олимпийски комитет вярва, че българските таланти заслужават пълна подкрепа и добри условия за подготовка.

Весела Лечева
Снимка: БТА
Председателят на Българския олимпийски комитет Весела Лечева отличи представянето на българските национали по вдигане на тежести и борба.

На европейското първенство в Тирана българските борци спечелиха три отличия. България има пълен комплект от медали, след като Кирил Милов надви Алекс Соке на финала на 97 кг и добави още едно отличие до среброто на Семен Новиков и бронза на Стефан Григоров.

На еврошампионата по вдигане на тежести в Грузия Ангел Русев стана европейски шампион в категория до 60 килограма. Вицешампион до 65 килограма е Иван Димов. Дениз Данев спечели сребро в изтласкването при 60-килограмовите, а Бояна Костадинова е бронзова медалистка при жените до 48 килограма.

Публикацията на Весела Лечева в социалните мрежи:

България има изключителни спортисти.

Само за няколко дни борци и щангисти записаха поредица от невероятни победи.

Снощи Кирил Милов се завърна на тепиха с трета европейска титла. Сребърен медал от ЕП в Тирана за олимпийския ни шампион Семен Новиков и бронз за Стефан Григоров.

Във вдигането на тежести 6-а европейска титла за Ангел Русев от Батуми, бронзов медал за Бояна Костадинова и медал за Иван Димов. А първенствата още не са завършили.

Българските таланти заслужават пълна подкрепа и добри условия за подготовка, за да могат да развиват своите способности. Институционалният хаос и управленски войни не прилягат на класата на спортистите ни.

Кирил Милов триумфира отново на европейския връх! Българският борец затвърди доминацията си с ново злато
БНТ 3 излъчва битката за титлата в НВЛ за жени между Марица Пд и...
И.ф. главен прокурор Борислав Сарафов подаде оставка
Прокурорската колегия на ВСС избра Ваня Стефанова за и.ф. главен...
Ваня Стефанова ще бъде новият и.ф. главен прокурор
Делян Пеевски: Демокрацията е стабилна и сигурна, когато се спазват...
Първата задача на новия парламент е да се смени ВСС, смята Костадин...

При 100% обработени протоколи: Пет партии в следващия парламент,...
Над 2000 българи гласуваха само в секцията в "Палмърс...
Убедителна преднина за „Прогресивна България“ в Русе...
ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч. - шест партии влизат в парламента
Почина композиторът Кирил Икономов
Как изглежда вотът от чужбина при 100% обработени протоколи?

Българските национали по борба класически стил завършиха шести на еврошампионата
ЦИК ще обяви окончателните резултати от изборите
