Вицешампионът Байер Леверкузен започна сезона в Бундеслигата с домакинска загуба от Хофенхайм

Вицешампионът на Германия Байер Леверкузен започна сезона в Бундеслигата със загуба. "Аспирините" отстъпиха на Хофенхайм с 1:2.

Първото по-опасно положение в срещата дойде още във втората минута. Фисник Аслани стреля в лявата греда.

Домакините откриха резултата на стадион "БайАрена" в Леверкузен в 6-ата минута. Лятното попълнение Джарел Куанса засече с глава центриране в наказателното поле от пряк свободен удар на Алехандро Грималдо.

Гостите възобновиха равенството в 25-ата минута. Базумана Туре подаде към Фисник Аслани в пеналтерията, който се разписа с удар от движение от малък ъгъл.

След почивката футболистите в синьо стигнаха до обрат. Тим Лемперле направи резултата 2:1 с удар по земя извън наказателното поле.

Хофенхайм дело 5-ата позиция в подреждането с Унион Берлин. Байер Леверкузен е 13-и в класирането с еднакъв актив с Щутгарт.

Останалите резултати:

Айнтрахт Франкфурт - Вердер Бремен 4:1

Унион Берлин - Щутгарт 2:1

Фрайбург - Аугсбург 1:3

Хайденхайм - Волфсбург 1:3