Активираха системата BG-ALERT в Елените
Виктор Чаушев е новият заместник - кмет по транспорта на Столична община

У нас
Той ще работи за провеждането на реформа в обществения транспорт и за изграждане на актуален транспортен модел за София

Виктор Чаушев е новият заместник-кмет на Столична община по направление „Транспорт и градска мобилност“. Това съобщиха от пресцентъра на Столична община. Той поема поста считано от 13 октомври.

През април от "Спаси София" свалиха доверието си към кмета Васил Терзиев и се оттегли единственият им заместник - кмет Илиян Павлов, който отговаряше за транспорта.

Професионалният опит на Виктор Чаушев е свързан с разработването на комплексни анализи за оптимизация на обществения транспорт. През 2022 г. заема длъжността съветник на министъра на транспорта и съобщенията, където отговаря за транспортния компонент на Националния план за възстановяване и устойчивост и за реформите в обществения транспорт.

В новата си роля в Столична община той ще работи за провеждането на реформа в обществения транспорт и за изграждане на актуален транспортен модел за София, който да отразява реалните потребности на гражданите и да предлага устойчиви решения за мобилността в града.

„Благодаря на всички, които досега работиха в този ресор, за техните усилия и за ангажираността им към една от най-важните системи в управлението на столицата. Убеден съм, че с експертизата и енергията на Виктор Чаушев ще успеем да направим важната стъпка към модерен, ефективен и удобен транспорт за София“, сподели кметът Васил Терзиев.

От Столична община заявиха, че назначението на Виктор Чаушев е стъпка в посока към изграждане на модерен, ефективен и устойчив транспортен модел, който поставя гражданите в центъра на градската мобилност. Според визията на общината това е ключов етап от усилията София да развие инфраструктура и транспортна система, съпоставими с европейските стандарти – система, която осигурява надеждност, достъпност и по-добро качество на живот за всички жители на столицата.

