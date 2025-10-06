Интригата тази година - ще грабне ли Тръмп Нобел за мир?

Днес ще бъде обявена Нобеловата награда за физиология или медицина.

С това започва Нобеловата седмица, в края на която ще стане известен и носителят на Нобел за мир.

Тази година има засилен интерес към отличието на фона на амбициите на американския президент Доналд Тръмп да получи престижната награда за мир.

Кой решава и кой и защо може да спечели Нобеловата награда за мир?



На 10 октомври ще стане ясен Нобеловият лауреат за мир за тази година. Отличието се присъжда от Норвежкия Нобелов комитет в Осло, който се състои от петима членове с председател е Йорген Ватне Фриднес. По волята на учредителя на наградите Алфред Нобел отличието трябва да отиде при човек, който е направил най-много за напредъка на сътрудничеството между страните, за прекратяването на конфликти, за забраната или намаляването на определен вид оръжия, за насърчаването на мира. Тази година номинациите са 338.

Кристиан Берг Харпвикен, секретар на Норвежкия Нобелов комитет:

"Членовете на Нобеловия комитет анализират актуалната ситуация по света, виждат какво се случва, какви са глобалните тенденции, какви са основните опасения, кои процеси са най-обещаващи откъм резултат. А под понятието процес се означават много неща, от конкретен мирен процес до нов тип международно споразумение, по което се работи или което неотдавна е било прието".

Пълният списък с номинираните се пази в тайна, но номиниращите имат право да разкрият някои от имената.

Така например Камбоджа, Израел и Пакистан обявиха, че са номинирали президента на САЩ Доналд Тръмп. Но тъй като номинациите за него бяха направени след крайния срок 31 януари, той попада в списъка за следващото отличие.

Името на Тръмп беше замесено и по друг повод, отново свързан с Нобеловите награди, по друг повод. Една от награждаващите организации изрази загриженост за академичната свобода в САЩ.

През втория си мандат Доналд Тръмп въведе и предложи мерки, които ще попречат на образованието и научните изследвания, смятат учените от Шведската кралска академия на науките, която връчва наградите за химия, физика и икономика.

Илва Енгстрьом, вицепрезидент на Шведската кралска академия на науките:

"Мисля, че в краткосрочен и дългосрочен план това може да има опустошителни последици, тъй като променя образованието, възможностите на студентите и кои курсове могат да посещават. Що се отнася до научните изследвания, това ще доведе до значителен спад заради ограниченията пред американските учени какво могат да правят, публикуват и за какво могат да получат финансиране".

Администрацията на Тръмп отрича да задушава академичната свобода, заявявайки, че мерките ѝ ще намалят разхищението и ще насърчат научните иновации в САЩ.