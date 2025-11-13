Виктор Марков е четвъртфиналист на сингъл на турнир в Мексико

Виктор Марков се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнира твърда настилка в Мансанийо (Мексико) с награден фонд 30 хиляди долара.

20-годишният Марков победи във втория кръг с 6:1, 6:4 Грей Волцк (САЩ). Срещата продължи 63 минути.

Българинът направи две серии от по три печеливши гейма за да спечели първия сет с 6:1. Във втората част Марков проби за 2:1 и запази преднината си за крайното 6:4.

В надпреварата на двойки Марков и Едоардо Линиере (Италия) ще играят по-късно днес на четвъртфинал срещу Лансе Лахе (Мексико) и Тадео Менео (Аржентина).