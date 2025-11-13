БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Бюджет 2026: Коалиционен - нито ляв, нито десен, нито...
Чете се за: 06:20 мин.
Богаташи са ходили на "лов за хора" в Сараево?...
Чете се за: 04:00 мин.
Обвинителният акт срещу Благомир Коцев е внесен в съда
Чете се за: 04:52 мин.
Продават дрога в цветни пликчета за бонбони и семки
Чете се за: 01:27 мин.
По-лека мярка "подписка" получиха трима от...
Чете се за: 03:47 мин.
Одобрен е проектът на Закон за държавния бюджет за 2026 г.
Чете се за: 11:10 мин.
Официално: Двойни цени и разширяване на синя и зелена...
Чете се за: 04:47 мин.
Парламентът отхвърли ветото на президента върху закона за...
Чете се за: 02:27 мин.

Виктор Марков е четвъртфиналист на сингъл на турнир в Мексико

Чете се за: 00:45 мин.
Спорт
Българският тенисист е четвъртфиналист и в надпреварата на двойки.

Виктор Марков
Снимка: БФ Тенис
Виктор Марков се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнира твърда настилка в Мансанийо (Мексико) с награден фонд 30 хиляди долара.

20-годишният Марков победи във втория кръг с 6:1, 6:4 Грей Волцк (САЩ). Срещата продължи 63 минути.

Българинът направи две серии от по три печеливши гейма за да спечели първия сет с 6:1. Във втората част Марков проби за 2:1 и запази преднината си за крайното 6:4.

В надпреварата на двойки Марков и Едоардо Линиере (Италия) ще играят по-късно днес на четвъртфинал срещу Лансе Лахе (Мексико) и Тадео Менео (Аржентина).

