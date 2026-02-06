БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
XXV Зимни олимпийски игри ще бъдат открити тази вечер в...
Чете се за: 03:30 мин.

Владимир Зографски преди старта на малка шанца: Условията ще окажат голямо влияние

от БНТ
Чете се за: 02:10 мин.
Спорт
Зографски снощи участва в първата официална тренировка на шанцата в Предацо.

владимир зографски
Снимка: БГНЕС
Най-добрият български ски-скачач Владимир Зографски смята, че атмосферните условия ще окажат голямо влияние на олимпийското състезание на малката шанца в Предацо (Италия).

Зографски снощи участва в първата официална тренировка, като постигна най-добър резултат в първия от трите си пробни опита.

32-годишният българин познава съоръжението, на което направи два старта през септември в лятната верига Гран при, като се нареди на 22-о място на голямата шанца,, а на малката остана 44-и.

"Чувствам се добре. Скачал съм и преди на тази шанца, но на изкуствена настилка през лятото. Сега е малко по-добре, защото тогава се получиха много контузии. Направена е малка промяна и полетът е по-нисък. Но това означава, че условията ще окажат голямо влияние, със сигурност времето доста ще влияе", коментира той.

Втората официална тренировка е в неделя, а състезанието е в понеделник от 20:00 часа българско време и ще бъде излъчено на живо по БНТ 3.

Зографски, който участва на четвърта поредна Олимпиада, прави много силен сезон тази зима. Той записа историческо на България четвърто място в състезание от Световната купа В Рука (Финландия) през ноември, през декември се нареди шести във Висла (Полша), през януари достигна до рекордното за страната 14-о място в крайното класиране на най-престижната верига „Четирите шанци“, а дни преди старта на Игрите стигна до ново класиране в десетката за Световната купа с осмо място във Вилинген (Германия).

Той записа най-добър резултат за зимни Игри в Пьончанг 2018, като завърши 14-и на малката шанца.

