Силен старт за Зографски на малката шанца в Предацо

Владимир Зографски показа стабилна форма по време на първата официална олимпийска тренировка на малката шанца в Предацо, като записа най-дългия си опит от 99.0 метра.

32-годишният национал стартира от 14-а позиция при първия от трите тренировъчни скока и с доброто си изпълнение се нареди 13-и в класирането. Във втория опит, този път от по-ниската 13-а стартова позиция и с по-къса засилка, Зографски постигна 94.5 метра, което го остави на 28-о място за деня. В заключителния трети скок той отново демонстрира класа, приземявайки се на 97.0 метра и зае осмата позиция.

Втората официална тренировка на съоръжението е насрочена за неделя, а олимпийското състезание на малката шанца ще се проведе в понеделник от 20:00 часа българско време.

За Владимир Зографски това е четвърто поредно участие на зимни Олимпийски игри. Най-доброто му класиране до момента остава 14-ото място на малката шанца от Игрите в Сочи през 2014 година.