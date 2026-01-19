БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Влакова катастрофа в Испания: Загинали са поне 21 души,...
Чете се за: 00:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Внимание, шофьори: Безстопанствени коне на пътя Троян - Кърнаре

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:27 мин.
У нас
Запази

Областната дирекция по безопасност на храните обяви, че са набелязани краткосрочни и дългосрочни мерки за поетапното залавяне на животните

множество сигнали коне пътя троян кърнаре
Слушай новината

Безстопанствени коне се разхождат по Троянския проход Беклемето, което създава сериозна опасност за пътуващите. Случаите се повтарят от няколко пъти в последните месеци.

Божидар Петков е един от очевидците и гражданин, подал сигнали за проблема.

„Пътувам често по маршрута Троян-Пловдив и тези животни са доста често срещан обект на пътното движение. Най-вече сутрешните ранни часове или в тъмната част на деня. Ясно тогава трафикът е по-малък и те излизат безпрепятсветно и безстопанствено и създават изключително големи опасности и предпоставки за ПТП-та, както между различни превозни средства, така и със самите животни“, разказа Петков.

Той поясни, че най-опасните моменти са на остри завои или при намалена видимост, и при мъгла.

„Най-опасното е, че когато си на завой, човекът който чака те да се премахнат има вероятност върху тях да връхледи друг автомобил или тир, или отсреща, когато отсреща идва друга кола, животните да се уплашат и да скочат върху колата, която ги чака. Ситуацията е изключително опасна“, обясни той.

Петков е подал многократни сигнали до 112 и медиите. По думите му от полицията казват, че могат само да снимат и да отразят случая.

„Нямат специализиран арест за животни или транспорт за извозването им. Оттам нататък препращат към Агенцията за безопасност на храните“, каза Петков.

Вижте какво още каза Божидар Петков във видеото:

Областната дирекция по безопасност на храните обяви, че са набелязани краткосрочни и дългосрочни мерки за поетапното залавяне на животните.

„Сигнали за движение на безстопанствени животни получаваме от Пътната полиция. До последния сигнал на 22 декември инспектори от нашата агенция и от Пловдив направиха проверка и установиха собственик на едни от конете от Столетово. На него беше издадено предписание, а животните бяха прибрани“, обясни директорът на Областната дирекция по безопасност на храните д-р Ангел Ангелов.

По думите му проблемните коне са част от група „подивели животни“, които се отглеждат самостоятелно и трудно могат да бъдат достигнати.

„Те са отвикнали от контакт с хората и при опит да се приближим за проверка на микрочиповете, животните бягат. Често когато инспекторите пристигнат на мястото, конете вече ги няма.“

Д-р Ангелов уточни, че за решаването на проблема е организирана междуинституционална среща между областните администрации на Ловеч и Пловдив и съответните агенции.

"Както краткосрочни, така и дългосрочни – за постепенно поетапно залавяне на тези животни. Това изисква логистика и време, защото самото им хващане не е лесно.“

Вижте какво още каза д-р Ангел Ангелов във видеото.

#проходът Троян - Кърнаре #коне на пътя

Последвайте ни

ТОП 24

Каква ще е колекционерската стойност на левовете?
1
Каква ще е колекционерската стойност на левовете?
Студът настъпва още – жълт код за ниски температури и в понеделник
2
Студът настъпва още – жълт код за ниски температури и в...
Протести с искане за справедливост за убийството на Пейо Пеев
3
Протести с искане за справедливост за убийството на Пейо Пеев
Нова студена вълна обхвана България – докога ще продължат ледените дни?
4
Нова студена вълна обхвана България – докога ще продължат...
Тервел Замфиров с исторически триумф в Банско, трето място за Радослав Янков
5
Тервел Замфиров с исторически триумф в Банско, трето място за...
Премръзнал щъркел потърси убежище в параклис край Бургас (СНИМКИ)
6
Премръзнал щъркел потърси убежище в параклис край Бургас (СНИМКИ)

Най-четени

След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен в "Пирогов"
1
След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен...
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите "Сливница" и "Обеля"
2
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите...
Учени откриха в Антарктида първото глобално хранилище за ледени ядра от планините
3
Учени откриха в Антарктида първото глобално хранилище за ледени...
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на свобода и отново получава помощи
4
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на...
Мистерия в небето над Северозападна България
5
Мистерия в небето над Северозападна България
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
6
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч

Още от: Регионални

Служители на спрения дървопреработвателен завод в Търново излизат на протест
Служители на спрения дървопреработвателен завод в Търново излизат на протест
Изследват вейпа, който прати в болница 15-годишно момче, изпило преди това 5 енергийни напитки Изследват вейпа, който прати в болница 15-годишно момче, изпило преди това 5 енергийни напитки
Чете се за: 03:15 мин.
От днес до 18 юли спира движението на метрото между станциите „Сливница“ и „Обеля“ От днес до 18 юли спира движението на метрото между станциите „Сливница“ и „Обеля“
Чете се за: 00:30 мин.
Грипът настъпва: Въвеждат противоепидемични мерки в Добрич от днес Грипът настъпва: Въвеждат противоепидемични мерки в Добрич от днес
Чете се за: 00:40 мин.
В очакване на по-добри времена - защо трафикът на кораби в Черно море намаля с 20% В очакване на по-добри времена - защо трафикът на кораби в Черно море намаля с 20%
Чете се за: 02:07 мин.
Какво е състоянието на премръзналия щъркел, спасен в параклис? Какво е състоянието на премръзналия щъркел, спасен в параклис?
Чете се за: 02:45 мин.

Водещи новини

Грипът настъпва: Въвеждат противоепидемични мерки в Добрич от днес
Грипът настъпва: Въвеждат противоепидемични мерки в Добрич от днес
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Влакова катастрофа в Испания: Загинали са поне 21 души, ранените са около 100 Влакова катастрофа в Испания: Загинали са поне 21 души, ранените са около 100
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Доживотен затвор грози двамата русенци, задигнали 235 000 евро от инкасо автомобил Доживотен затвор грози двамата русенци, задигнали 235 000 евро от инкасо автомобил
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Илия Проданов за Меркосур: Евтини южноамерикански продукти ще залеят пазарите в Европа Илия Проданов за Меркосур: Евтини южноамерикански продукти ще залеят пазарите в Европа
Чете се за: 06:10 мин.
У нас
Александър Джартов: При пожар в жилищни сгради по-безопасно е...
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
Внимание, шофьори: Безстопанствени коне на пътя Троян - Кърнаре
Чете се за: 03:27 мин.
У нас
Затопляне след 25 януари, но студът няма да изчезне напълно
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Казусът "Гренландия": Тръмп с още по-категорични заплахи...
Чете се за: 01:10 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ