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Водата в село Струмяни отново е годна за питейно-битови нужди

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Слави Илиев
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Водата в село Струмяни отново е годна за питейно-битови нужди
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Водата от водопроводната мрежа на село Плоски, община Сандански, вече е годна за питейно-битови цели. Това съобщиха от Регионалната здравна инспекция В Благоевград след извършени последващи проверки и лабораторни изследвания.

Пробите са взети на 9 септември от държавни здравни инспектори при РЗИ – Благоевград, съвместно с представители на "УВЕКС" – Сандански. Изследванията са извършени по показателите активна реакция, остатъчен хлор и мирис.

От РЗИ посочват, че са получени два последователни резултата, отговарящи на нормативните изисквания, поради което водата в село Плоски е обявена за годна за питейно-битови цели.

Междувременно РЗИ – Благоевград продължава да извършва учестен мониторинг на засегнатите населени места до отмяната на бедственото положение в селата Струмяни, Илинденци, Драката и Микрево.

Извършени са и проверки в Инфекциозното отделение на МБАЛ – Благоевград, както и във филиалите на Спешна помощ в Сандански и Кресна. Към момента няма данни за повишена заразна заболеваемост или увеличение на случаите на остри чревни инфекции и хранителни токсикоинфекции в община Струмяни.

#село Струмяни #вода за пиене #Сандански

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