БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
БНТ провери: С 50% по-скъпа ще е великденската трапеза...
Чете се за: 04:00 мин.
Храните на едро поскъпват: Скок при зеленчуците, спад при...
Чете се за: 02:47 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Военна болница с акция по кръводаряване на Цветница

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Запази
военна болница акция кръводаряване цветница
Слушай новината

На 5 април 2026 г. (неделя), в деня на големия християнски празник Цветница – празник на вярата и надеждата, ще се проведе традиционната кръводарителска акция под наслов „Бъди един от нас: Дари кръв – спаси живот!“.

Кампанията се организира от Военномедицинска академия (ВМА). Всеки, който желае да се включи, може да го направи от 10.00 до 15.00 часа във временния пункт за кръводаряване в столичния храм „Рождество Христово“, ж.к. „Младост 3“, бул. „Филип Аврамов“ № 7.

Организаторите отправят призив към всички вярващи и съпричастни хора – нека в този светъл ден дойдат на празничната служба, да вземат върбова клонка за здраве и благословение и да направят едно истински значимо добро дело – да дарят кръв и да спасят човешки живот.

Кой може да дарява кръв?

• Всеки здрав човек на възраст от 18 до 65 години, след преценка от лекар, че е в добро здраве.

• Необходимо е телесното тегло да бъде над 50 кг.

• Мъжете могат да даряват кръв до 5 пъти годишно, а жените – до 4 пъти, като интервалът между две кръводарявания трябва да бъде минимум 2 месеца.

Медиците напомнят, че желаещите да дарят кръв трябва да са закусили и добре отпочинали.

#на Цветница #по кръводаряване #с акция #ВМА

Последвайте ни

Още от: Общество

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ