Волейболните националки до 21 г. с категорична първа победа на световното в Индонезия

Българският национален отбор по волейбол за жени до 21 години постигна първи успех на световното първенство в Сурабая, Индонезия. Съставът на Драган Нешич срази Тунис с 3:0 (25:20, 25:12, 25:20) във втория си мач от шампионата.

Така българките имат победа и загуба до този момент, като се изкачиха до третото място с 3 точки в група D. Младите „лъвици“ изостават само пред Бразилия и Япония, а утре ще срещнат Чили.

Вижте тази публикация в Instagram. Публикация, споделена от Bulgarian Volleyball Federation (@volleybul.official)





В първия гейм българските волейболистки набързо поведоха с 4:0 и показаха, че ще задават тона на игра в мача. Тунис обаче изравни с четири поредни точки, въпреки че България отново поддържаше разлика между 2 и 3 точки. Стигна се до ново равенство при 19:19. В този момент България направи четири поредни точки, което позволи на отбора да затвори частта при 25:20.

Вторият гейм започна равностойни и имаше паритет до 8:8. След това България отвори разлика и постоянно я увеличаваше, като остави съперника на 12 точки - 25:12.

Българките натрупаха самочувствие и в третия гейм поведоха с 18:13, но след като Тунис направи три поредни точки, Драган Нешич взе прекъсване, за да преустанови серията на съперника. При 24:20 България стигна до четири мачбола и реализира още първия след успешна блокада.

Най-резултатна за тима на България и в мача бе диагоналът Ива Дудова ъсс 17 точки - всичките от атака. Капитанката Виктория Коева завърши с 12 точки - 8 от атака, три аса от сервис е идна блокада, а Кая Николова помогна с 9 точки.

Лидер за Тунис бе Синда Бен Хамида с 12 пункта.