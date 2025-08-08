БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Игра с пиратки е причинила пожара в Шуменското плато,...
Чете се за: 02:12 мин.
От днес цените на всички стоки и услуги трябва да са...
Чете се за: 01:07 мин.
"Не мисля, че животът ми струва 10 000 лв.":...
Чете се за: 01:47 мин.

ЗАПАЗЕНИ

 

Волейболните националки до 21 г. с категорична първа победа на световното в Индонезия

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:12 мин.
Спорт
Запази

Момичетата на Драган Нешич без проблеми срещу Тунис.

волейболните националки категорична първа победа световното индонезия
Снимка: bvf.bg
Слушай новината

Българският национален отбор по волейбол за жени до 21 години постигна първи успех на световното първенство в Сурабая, Индонезия. Съставът на Драган Нешич срази Тунис с 3:0 (25:20, 25:12, 25:20) във втория си мач от шампионата.

Така българките имат победа и загуба до този момент, като се изкачиха до третото място с 3 точки в група D. Младите „лъвици“ изостават само пред Бразилия и Япония, а утре ще срещнат Чили.


В първия гейм българските волейболистки набързо поведоха с 4:0 и показаха, че ще задават тона на игра в мача. Тунис обаче изравни с четири поредни точки, въпреки че България отново поддържаше разлика между 2 и 3 точки. Стигна се до ново равенство при 19:19. В този момент България направи четири поредни точки, което позволи на отбора да затвори частта при 25:20.

Вторият гейм започна равностойни и имаше паритет до 8:8. След това България отвори разлика и постоянно я увеличаваше, като остави съперника на 12 точки - 25:12.

Българките натрупаха самочувствие и в третия гейм поведоха с 18:13, но след като Тунис направи три поредни точки, Драган Нешич взе прекъсване, за да преустанови серията на съперника. При 24:20 България стигна до четири мачбола и реализира още първия след успешна блокада.

Най-резултатна за тима на България и в мача бе диагоналът Ива Дудова ъсс 17 точки - всичките от атака. Капитанката Виктория Коева завърши с 12 точки - 8 от атака, три аса от сервис е идна блокада, а Кая Николова помогна с 9 точки.

Лидер за Тунис бе Синда Бен Хамида с 12 пункта.

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Пари без фактури: Сметната палата със съмнение за данъчни нарушения в няколко общини
1
Пари без фактури: Сметната палата със съмнение за данъчни нарушения...
НА ЖИВО: Европейско първенство по лека атлетика за юноши и девойки до 20 г. в Тампере
2
НА ЖИВО: Европейско първенство по лека атлетика за юноши и девойки...
Програма "Избирам България" дава до 10 000 лева на емигрант, решил да се завърна в родината
3
Програма "Избирам България" дава до 10 000 лева на...
Българите са на трето място сред 30 европейски страни по продължителност на живота в добро здраве
4
Българите са на трето място сред 30 европейски страни по...
Опит за грабеж на 100 хиляди лева пред банков клон в София
5
Опит за грабеж на 100 хиляди лева пред банков клон в София
16-годишен се удари с мотоциклета на баща си в крава и загина
6
16-годишен се удари с мотоциклета на баща си в крава и загина

Най-четени

Къде няма да има топла вода в София от днес?
1
Къде няма да има топла вода в София от днес?
Двама мъже извършиха граждански арест на пиян шофьор на автобус с 2,73 промила
2
Двама мъже извършиха граждански арест на пиян шофьор на автобус с...
След смяната на лева с еврото: Билетът за градския транспорт в Пловдив може да поевтинее
3
След смяната на лева с еврото: Билетът за градския транспорт в...
Световното първенство по плуване в Сингапур покори ефира на БНТ 1 и БНТ 3
4
Световното първенство по плуване в Сингапур покори ефира на БНТ 1 и...
След смъртта на моторист в Нови Искър: Близките му протестираха с искане за справедливост
5
След смъртта на моторист в Нови Искър: Близките му протестираха с...
Почти денонощна работа срещу мизерно заплащане: Все повече сигнали за съвременно робство в България
6
Почти денонощна работа срещу мизерно заплащане: Все повече сигнали...

Още от: Спорт

Гледайте ексклузивно интервю с Борислав Михайлов в предаването "Арена спорт"
Гледайте ексклузивно интервю с Борислав Михайлов в предаването "Арена спорт"
Висшата лига премахва практиката с капитанските ленти в цветовете на дъгата Висшата лига премахва практиката с капитанските ленти в цветовете на дъгата
Чете се за: 01:57 мин.
Феновете на ЦСКА стартираха кампания в помощ на болен привърженик Феновете на ЦСКА стартираха кампания в помощ на болен привърженик
Чете се за: 02:05 мин.
Трима кикбоксьори ще представляват България на Световните игри в Китай Трима кикбоксьори ще представляват България на Световните игри в Китай
Чете се за: 00:52 мин.
Ваут ван Арт пропуска световното и европейското по колоездене Ваут ван Арт пропуска световното и европейското по колоездене
Чете се за: 01:22 мин.
Български талант продължава в Удинезе Български талант продължава в Удинезе
Чете се за: 01:37 мин.

Водещи новини

Липсата на нова биодобавка блокира доставките на бензин в цялата страна
Липсата на нова биодобавка блокира доставките на бензин в цялата...
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
Тежка катастрофа между камион и лек автомобил затвори пътя между Симитли и Разлог Тежка катастрофа между камион и лек автомобил затвори пътя между Симитли и Разлог
Чете се за: 00:25 мин.
У нас
7 големи гари в страната вече имат безплатен интернет 7 големи гари в страната вече имат безплатен интернет
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Опит за грабеж на 100 хиляди лева пред банков клон в София Опит за грабеж на 100 хиляди лева пред банков клон в София
Чете се за: 02:55 мин.
Регионални
"Златните паспорти“ изпратиха на съд бивш шеф на...
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
Рецидивист обра каравани на къмпинг “Градина”
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Две деца и жена са в болница след тежка катастрофа на АМ...
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Нестандартен подход: Кози срещу пожарите
Чете се за: 02:07 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ