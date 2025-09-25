Волейболният Левски спечели първия си мач от турнир в Сърбия

Мъжкият шампион на България по волейбол - Левски (София), взе победа в крайно оспорван мач на старта си на мемориалния турнир в памет на именитите сръбски волейболисти Жарко Петрович и Радован Дабич в Нови Сад. Момчетата на старши треньора Николай Желязков надвиха сръбския Спартак (Суботица) с 3:2 гейма (18:25, 25:16, 25:21, 16:25, 15:13).

Най-резултатен за успеха бе швейцарският диагонал Юлиан Вайзиг с 24 точки (6 аса, 2 блока). Капитанът Светослав Гоцев се отчете с 13 точки (4 блока), а Тодор Скримов завърши с 12 (4 аса).

16-ото издание на "Мемориал Великана" ще продължи до събота. Левски стана носител на трофея в предходните две години и сега защитава трофея си.

Утре е двубоят с домакините от Войводина (Нови Сад), а в събота "сините" срещат Берое. Турнирът е част от подготовката за новия сезон.