Сърцата България полетя към Топ 4 на световното...
Чете се за: 04:22 мин.
Инцидент с пътник спря електрозахранването на...
Чете се за: 00:35 мин.
Бившият френски президент Никола Саркози беше осъден на 5...
Чете се за: 03:47 мин.
Пенсионерите ще могат да вземат пенсията си от всяка...
Чете се за: 02:45 мин.
ЕК откри две нови наказателни процедури срещу България
Чете се за: 02:25 мин.
Президентът Радев: Да изградим стена срещу покварата във...
Чете се за: 02:10 мин.
Признаха Саркози за виновен в престъпен заговор с Кадафи
Чете се за: 00:35 мин.
"Тренд": При избори днес - ГЕРБ начело,...
Чете се за: 01:57 мин.

Волейболният Левски спечели първия си мач от турнир в Сърбия

от БНТ
Чете се за: 01:02 мин.
Спорт
Утре "сините" играят с домакините от Войводина (Нови Сад).

четири четири волейболния шампион левски
Снимка: startphoto.bg
Мъжкият шампион на България по волейбол - Левски (София), взе победа в крайно оспорван мач на старта си на мемориалния турнир в памет на именитите сръбски волейболисти Жарко Петрович и Радован Дабич в Нови Сад. Момчетата на старши треньора Николай Желязков надвиха сръбския Спартак (Суботица) с 3:2 гейма (18:25, 25:16, 25:21, 16:25, 15:13).

Най-резултатен за успеха бе швейцарският диагонал Юлиан Вайзиг с 24 точки (6 аса, 2 блока). Капитанът Светослав Гоцев се отчете с 13 точки (4 блока), а Тодор Скримов завърши с 12 (4 аса).

16-ото издание на "Мемориал Великана" ще продължи до събота. Левски стана носител на трофея в предходните две години и сега защитава трофея си.

Утре е двубоят с домакините от Войводина (Нови Сад), а в събота "сините" срещат Берое. Турнирът е част от подготовката за новия сезон.

#ВК Спартак Суботица #ВК Левски София

3-годишно дете избяга от детска градина в София
Световно първенство по волейбол: САЩ - България 2:3 (ГАЛЕРИЯ)
България поглежда към полуфиналите на световното първенство по...
Лудогорец стартира основната фаза на Лига Европа с успех над Малмьо
Инцидент с пътник спря електрозахранването на метростанция...
Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити,...
Откриха втори спътник на Земята
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи...
Разследват смъртта на семейство край Сливница, оставили са...
България се изправя срещу Чехия в събота в 9:30 ч. в първия полуфинал на световното по волейбол
България се изправя срещу Чехия в събота в 9:30 ч. в първия полуфинал на световното по волейбол
Карч Кирали: България е отбор, за който тепърва ще се говори Карч Кирали: България е отбор, за който тепърва ще се говори
Чете се за: 01:12 мин.
Джанлоренцо Бленджини: През целия период вървим напред крачка по крачка Джанлоренцо Бленджини: През целия период вървим напред крачка по крачка
Чете се за: 01:27 мин.
Весела Лечева: Велика победа! България показа световна класа и продължава да мечтае Весела Лечева: Велика победа! България показа световна класа и продължава да мечтае
Чете се за: 01:10 мин.
Симеон Николов: Постигнахме много изстрадана победа Симеон Николов: Постигнахме много изстрадана победа
Чете се за: 01:52 мин.
Сърцата България полетя към Топ 4 на световното първенство след паметен обрат Сърцата България полетя към Топ 4 на световното първенство след паметен обрат
Чете се за: 04:22 мин.

Половин България все още е без денонощни аптеки
Половин България все още е без денонощни аптеки
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
Европрокуратурата образува дисциплинарно производство срещу Теодора Георгиева Европрокуратурата образува дисциплинарно производство срещу Теодора Георгиева
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Росен Желязков: "Мета" има интерес да инвестира в България Росен Желязков: "Мета" има интерес да инвестира в България
Чете се за: 02:37 мин.
Политика
Наказания и нови мерки за сигурност след като за пореден път дете избяга от детска градина в София Наказания и нови мерки за сигурност след като за пореден път дете избяга от детска градина в София
Чете се за: 05:20 мин.
У нас
Сърцата България полетя към Топ 4 на световното първенство след...
Чете се за: 04:22 мин.
Спорт
След гонка с мощни коли: Фолкпевецът Емрах Стораро беше привикан в...
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Скандален клип с насилие над момиче: Държавната агенция за закрила...
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Палестинският президент е готов да работи със световни лидери по...
Чете се за: 04:07 мин.
По света
