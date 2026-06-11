Връчиха на Васил Терзиев макет на Паметника на Съветската армия. Кметът отговори: "Това е правилният размер"

По инициатива на групата на БСП на кмета на София Васил Терзиев беше връчен макет на Паметника на Съветската армия, съобщиха от пресцентъра на Столичната община.

"Това е правилният размер", така Терзиев прие от общинския съветник от БСП Иван Таков своеобразния подарък в началото на заседанието на Столичния общински съвет.

Жестът е част от продължаващия обществен и политически дебат за бъдещето на паметника и мястото му в градската среда на София.

Столичният общински съвет на 14 май взе решение, по предложение на Васил Терзиев, общината да придобие фигурите на паметника.

Тогава кметът се аргументира, че целта е бъдещето им да се решава от Общинския съвет като отговорен орган, тъй като теренът на "Княжеската градина" вече е общинска собственост.

Васил Терзиев подчерта тогава, че това не е еднолично решение, а предстоят публични обсъждания дали фигурите да бъдат върнати или преместени.

"Пространството трябва да бъде развито по начин, който обединява обществото, а не го разделя", заяви Терзиев.

Той допълни, че Столичната община започва процедура за идеен проект за бъдещето на "Княжеската градина", в която влиза и пространството около паметника.