Временна забрана за къпане на Офицерския плаж препоръчват от РЗИ - Варна

РЗИ препоръчва временно да се забрани къпането на Офицерския плаж във Варна, съобщиха от институцията.

Мониторингът на морската вода е установил завишени показатели на ешерихия коли и чревни ентерококи. Водата представлява риск за здравето на къпещите се в тази зона, посочват от РЗИ.

Отправено е предписание до областния управител за провеждане на задължителни хигиенни и противоепидемични мерки.

РЗИ препоръчва да се постави на Офицерския плаж трайна указателна табела на лесно достъпно място, в близост до водите за къпане с предупредителен текст „Къпането временно не е разрешено“.