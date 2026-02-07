БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Атанас Зафиров подаде оставка като председател на БСП
Записи от камерите в района на хижа...
Всички училища със STEM центрове до лятото

До лятото във всички български училища ще бъдат изградени STEM центрове. Това заяви министърът на образованието и науката в оставка Красимир Вълчев по време на посещение в град Момин проход, където откри нови STEM кабинети в Основно училище „Христо Смирненски“ – Момин проход. По думите му тези кабинети помагат на учениците да учат по-мотивирано математика и природни науки.

Той посочи, че училището в Момин проход преди е имало малко ученици и непривлекателна среда, а днес се вижда напредък както в броя на децата, така и в материалната база.

Най-големият проблем в образователната инфраструктура остава липсата на физкултурни салони. Въпреки че през последните години са изградени нови, все още около 400 училища нямат такъв салон. Според Вълчев спортните площадки също са много важни, защото се използват не само по време на часовете.

Министърът подчерта и напредъка в професионалното образование - близо 60% от гимназистите вече учат в професионални паралелки. Според него образователната система трябва да продължи да се променя - както учебните програми, така и начинът на оценяване, както и политиките за приобщаващо образование.

В системата на образованието в момента работят около 92 000 учители и педагогически специалисти в близо 4000 институции.

Красимир Вълчев заяви още, че очаква започнатите реформи да бъдат продължени, включително идеята за национална програма за обучение на учителите за работа с изкуствен интелект.

Трима са кандидатите за председател на БСП
Трима са кандидатите за председател на БСП
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Атанас Зафиров подаде оставка като председател на БСП Атанас Зафиров подаде оставка като председател на БСП
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“ разкриват последните часове преди трагедията Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“ разкриват последните часове преди трагедията
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Възможно ли е мирно лято в Украйна? Възможно ли е мирно лято в Украйна?
Чете се за: 03:37 мин.
По света
След преговорите в Маскат: САЩ наложиха нови петролни санкции срещу...
Чете се за: 02:00 мин.
По света
Скандално видео от Доналд Тръмп - показа Барак Обама като примат
Чете се за: 01:20 мин.
По света
Повод за гордост за италианците: Вълненията около олимпийската...
Чете се за: 02:22 мин.
По света
Президентът Илияна Йотова се срещна с германския си колега в...
Чете се за: 00:50 мин.
По света
