Всички училища със STEM центрове до лятото

До лятото във всички български училища ще бъдат изградени STEM центрове. Това заяви министърът на образованието и науката в оставка Красимир Вълчев по време на посещение в град Момин проход, където откри нови STEM кабинети в Основно училище „Христо Смирненски“ – Момин проход. По думите му тези кабинети помагат на учениците да учат по-мотивирано математика и природни науки.

Той посочи, че училището в Момин проход преди е имало малко ученици и непривлекателна среда, а днес се вижда напредък както в броя на децата, така и в материалната база.

Най-големият проблем в образователната инфраструктура остава липсата на физкултурни салони. Въпреки че през последните години са изградени нови, все още около 400 училища нямат такъв салон. Според Вълчев спортните площадки също са много важни, защото се използват не само по време на часовете.

Министърът подчерта и напредъка в професионалното образование - близо 60% от гимназистите вече учат в професионални паралелки. Според него образователната система трябва да продължи да се променя - както учебните програми, така и начинът на оценяване, както и политиките за приобщаващо образование.

В системата на образованието в момента работят около 92 000 учители и педагогически специалисти в близо 4000 институции.

Красимир Вълчев заяви още, че очаква започнатите реформи да бъдат продължени, включително идеята за национална програма за обучение на учителите за работа с изкуствен интелект.