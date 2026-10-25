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Втора победа за Кучине Лубе Чивитанова в италианския волейболен елит

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Спорт
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Александър Николов беше най-резултатен за вицешампионите.

братя николови заедно сме силни време големи победи титли
Снимка: Startphoto.bg
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Кучине Лубе Чивитанова с българските национали Александър Николов и Симеон Николов в състава си постигна втора поредна победа в шампионата на Италия по волейбол. В двубой от втория кръг вицешампионите се наложиха у дома с 3:0 (25:21, 25:15, 25:21) срещу Падуа за 77 минути.

Александър Николов беше най-резултатен за домакините с 13 точки, а брат му Симеон добави още 7 пункта.

Матия Ориоли реализира 11 точки за гостуващия отбор.

Кучине Лубе е с пълен актив от 6 точки след 2 успеха през новото първенство. На 1 октомври Чивитанова гостува на Кунео.

#Кучине Лубе Чивитанова

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