Втора победа за Кучине Лубе Чивитанова в италианския волейболен елит

Кучине Лубе Чивитанова с българските национали Александър Николов и Симеон Николов в състава си постигна втора поредна победа в шампионата на Италия по волейбол. В двубой от втория кръг вицешампионите се наложиха у дома с 3:0 (25:21, 25:15, 25:21) срещу Падуа за 77 минути.

Александър Николов беше най-резултатен за домакините с 13 точки, а брат му Симеон добави още 7 пункта.

Матия Ориоли реализира 11 точки за гостуващия отбор.

Кучине Лубе е с пълен актив от 6 точки след 2 успеха през новото първенство. На 1 октомври Чивитанова гостува на Кунео.