В проектобюджета за 2027 г. са заложени над 5,58 млрд. евро за сектор „Образование“, като се предвижда увеличение на учителските заплати със 7,5%. Това обаче няма да позволи достигането на заложеното в управленската програма на „Прогресивна България“ ниво от 125% от средната работна заплата. Това съобщи министърът на образованието и науката професор Георги Вълчев в „Денят започва“.

проф. Георги Вълчев, министър на образованието и науката: „Общата сума в сектор „Образование“, заложена в проектобюджета за 2027 година е 5 млрд. 582 800 хиляди евро. Това означава, че тези пъри са насочени основно към главните действащи лица в образователната система. Най-напред учителите. Предвижда се 7,5% увеличение на преподавателските заплати. С това увеличение няма да се постигнат 125%, така както са залегнали в управленската програма на „Прогресивна България“.

Министърът заяви, че до края на мандата такъв какъвто е ангажимента учителските заплати ще достигнат този размер. Защото политиките за повишаване доходите на преподавателите показаха, че са добри и това промени профилът на студентите, които се ориентират към учителската професия.

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