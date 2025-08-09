БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Голям пожар гори край Сунгурларе, обявено е бедствено...
Чете се за: 00:32 мин.
Пореден абсурд на столичното летище: Авиокомпания отказа...
Чете се за: 01:47 мин.
Тръмп и Путин се срещат в Аляска на 15 август, за да...
Чете се за: 03:50 мин.

Втора поредна победа за България U14 на силен турнир по баскетбол в Словения

Утре селекцията на треньора Руслан Русев ще се изправи срещу Словакия в спор за петата позиция.

Български национален отбор по баскетбол за момичета до 14 г.
Снимка: Facebook / Bulgarian Basketball Federation
Националният отбор на България по баскетбол за момичета до 14 години спечели втора поредна победа на турнира "I Feel Slovenia Ball" в Словения. Селекцията на треньора Руслан Русев се наложи над Австрия със 84:27 в първия си мач от битката за разпределение на местата от пето до осмо.

Утре, 10 август, младите "лъвици" ще се изправят срещу Словакия в спор за петата позиция на турнира в Словения. Срещата ще се играе от 13:00 часа.

Българките изиграха страхотно първо полувреме, след което водеха с категоричното 46:13. В остатъка от срещата националките не изпуснаха контрола и спечелиха с 84:27.

Теодора Маринова и Александра Бориславова отбелязаха по 13 точки за България, като втората овладя 6 борби и подаде 5 асистенции. Анелия Йорданова реализира 12 точки, а Рая Виденова също бе много полезна и оформи "дабъл-дабъл" - 10 точки и 12 борби.

За тима на Австрия Жана Майър завърши с 11 точки.

Александър Везенков ще подкрепи България срещу Нидерландия в Самоков
Александър Везенков ще подкрепи България срещу Нидерландия в Самоков
Националите по баскетбол до 16 г. претърпяха второ поражение на ЕвроБаскет Националите по баскетбол до 16 г. претърпяха второ поражение на ЕвроБаскет
Чете се за: 00:55 мин.
Първа победа за България U14 на турнира по баскетбол за момичета в Словения Първа победа за България U14 на турнира по баскетбол за момичета в Словения
Чете се за: 01:10 мин.
Димитър Димитров: Надявам се да сме се отърсили от загубата срещу Австрия Димитър Димитров: Надявам се да сме се отърсили от загубата срещу Австрия
Чете се за: 02:52 мин.
Росен Барчовски: Фокусирани сме за мача с Нидерландия Росен Барчовски: Фокусирани сме за мача с Нидерландия
Чете се за: 03:30 мин.
Без промени в групата на баскетболните национали срещу Нидерландия Без промени в групата на баскетболните национали срещу Нидерландия
Чете се за: 01:30 мин.

Два военни вертолета „Кугър“ се включиха в гасенето на пожара край Сунгурларе
Два военни вертолета „Кугър“ се включиха в гасенето на...
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Пожар между селата Царичина и Градец в община Костинброд Пожар между селата Царичина и Градец в община Костинброд
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Министър Караджов разпореди проверка и инициира законодателни промени след отказ да качат дете в инвалидна количка Министър Караджов разпореди проверка и инициира законодателни промени след отказ да качат дете в инвалидна количка
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
СГС остави в ареста тримата заловени с фалшиви евробанкноти за 10 000 евро в София СГС остави в ареста тримата заловени с фалшиви евробанкноти за 10 000 евро в София
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Пожар бушува край 86-и км на АМ "Тракия" в посока Бургас
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Тръмп и Путин се срещат в Аляска на 15 август, за да преговарят за...
Чете се за: 03:50 мин.
По света
Премиерът Желязков и министър Мариян Бачев откриха 13-ия Национален...
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Слънчево и горещо време през следващите дни
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
