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Втори обвиняем за смъртта на трима души в Угърчин остава в ареста

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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втори обвиняем смъртта трима души угърчин остава ареста
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Повдигнато е обвинение на втори човек за съпричастност към смъртта на трима души в Угърчин, Окръжният съд в Ловеч му наложи мярка за неотклонение задържане под стража, съобщиха от институцията.

Мъжът е привлечен като обвиняем за това, че на 24 юни умишлено е умъртвил трима души в Угърчин, както и че е държал огнестрелни оръжия и боеприпаси без необходимото разрешение.

За да постанови своя съдебен акт, съдът съобрази становищата на страните в процеса и представените по делото доказателства. Прие, че са налице основанията, предвидени в Наказателно-процесуалния кодекс, а именно – съпричастност към престъпленията, за които е привлечен като обвиняем, както и реална опасност да се укрие или извърши престъпление

Определението подлежи на обжалване с частна жалба или протест в тридневен срок пред Апелативен съд - Велико Търново. В такъв случай делото ще се гледа на 16 юли от 10.30 ч.

На 26 юни Окръжен съд – Ловеч остави в ареста Петър Иванов, който е обвиняем за тежкото престъпление в Угърчин, вследствие на което има три жертви – 18-годишната Даниела Левчева, 16-годишно момиче и 27-годишният Юлиян Левчев.

#убийство в Угърчин

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