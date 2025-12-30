Втори учебен срок – кога започва и кога свършва? Ето най-важното за учениците:

Вторият учебен срок за всички ученици от 1. до 12. клас започва на 3 февруари, съобщиха от Министерството на образованието и науката. Това е записано в официалния график за учебната 2025/2026 година.

Коледната ваканция е от 24 декември до 4 януари, а учениците се връщат в клас на 5 януари. Междусрочната почивка ще бъде от 31 януари до 2 февруари.

През март учениците ще имат четири почивни дни – от 28 февруари до 3 март, заради националния празник.

Пролетната ваканция за учениците от 1. до 11. клас ще бъде от 4 до 13 април, а за дванайсетокласниците – от 8 до 13 април.

Матурите започват през май – на 20 май е задължителният изпит по български език и литература, а на 22 май – вторият задължителен зрелостен изпит. В тези дни няма да има учебни занятия и за останалите ученици.

Учебната година приключва на различни дати:

за 12. клас – 15 май

за 1.–3. клас – 29 май

за 4.–6. клас – 12 юни

за 7.–11. клас – 30 юни

Учениците в професионалните гимназии ще имат и задължителна практика след края на учебната година.

Графикът цели да осигури повече яснота и по-добро планиране за ученици, родители и учители.