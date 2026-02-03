Вторият учебен срок започва днес – важните дати за учениците

След началото на втория срок, учебният процес продължава с контролни, изпитвания и подготовка за по-важните оценки в края на годината. За учениците от 7. и 10. клас това е периодът, в който започва по-сериозна подготовка за националните външни оценявания, а за 12. клас – за държавните зрелостни изпити.

Пролетната ваканция за учениците от първи до 11-и клас ще е от 4 до 13 април. За бъдещите абитуриенти ваканцията ще започне малко по-късно - на 8 април, като също ще продължи до 13 април.

Учебната година приключва по различно време за отделните класове. За 12. клас срокът завършва в средата на май, за 1.–3. клас – в края на май, за 4.–6. клас – в средата на юни, а за останалите ученици – в края на юни.

Неучебни ще са дните на матурите. На 20 май ще е задължителният държавен зрелостен изпит по български език и литература в 12-и клас, а на 22 май ще е втората матура.

Неучебни ще са и дните на матурите, и на националните външни оценявания в седми и в десети клас - 17 и 19 юни. На 17 юни е националното външно оценяване по български език и литература в седми и в десети клас. На 19 юни е националното външно оценяване по математика в седми клас, както и външното оценяване по математика в десети клас.

С други думи, след 3 февруари започва най-дългата и най-важната част от учебната година, в която има по-малко ваканции, но повече ключови оценки и изпити.