Взривове са предшествали пожара в "Стомана Индъстри" в Перник?

Пожар избухна в шредерен цех на "Стомана Индъстри" в Перник, близо до пещите на комбината. Огънят е тръгнал от силно омаслени стружки. Според местни жители пожарът е започнал около 12.00 ч. като първоначално са се чули взривове. Вследствие на огъня остра задушлива миризма и черен пушек е обхнал квартал "Църка" в Перник. На място рабоятат два пожари екипа. Земекопна техника също помага в покриването на огнищата с пръст.

РИОСВ е изпратила мобилна станция да замерва чистотата на въздуха.

"Постояннно има някакви проблеми с двора (бел. ред. на комбината), но сега още повече. То дими, от обяд е така. От 12.00 - 12.15, то пушекът беше черен, имаше и гърмежи, никой нищо не ни казва. По никакъв начин никой не дойде и не уведоми хората какво става", разказа жителка на района.