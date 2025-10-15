БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Взривове са предшествали пожара в "Стомана Индъстри" в Перник?
Чете се за: 01:37 мин.

Взривове са предшествали пожара в "Стомана Индъстри" в Перник?

Николай Минков от Николай Минков
У нас
Местните се оплакват от задушлива миризма на пластмаса, РИОСВ е изпратила мобилна станция да замерва чистотата на въздуха

взривове предшествали пожара стомана индъстрис
Пожар избухна в шредерен цех на "Стомана Индъстри" в Перник, близо до пещите на комбината. Огънят е тръгнал от силно омаслени стружки. Според местни жители пожарът е започнал около 12.00 ч. като първоначално са се чули взривове. Вследствие на огъня остра задушлива миризма и черен пушек е обхнал квартал "Църка" в Перник. На място рабоятат два пожари екипа. Земекопна техника също помага в покриването на огнищата с пръст.

РИОСВ е изпратила мобилна станция да замерва чистотата на въздуха.

"Постояннно има някакви проблеми с двора (бел. ред. на комбината), но сега още повече. То дими, от обяд е така. От 12.00 - 12.15, то пушекът беше черен, имаше и гърмежи, никой нищо не ни казва. По никакъв начин никой не дойде и не уведоми хората какво става", разказа жителка на района.

"Притеснени сме, много даже. Към 12.00 часа е бил черен пушек, дим, страшилище и ми се обаждаха, от работа сега идвам, обаждаха ми се и викат - какво да правим - ще гръмне заводът. Разнасяла се е миризма на пластмаса, затваряли са прозорците, навънка не е могло да се диша", отбеляза жител на района.

#Стомана индъстрис #пожар #Перник

