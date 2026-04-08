Янаки Милев е четвъртфиналист на двойки в Санта Маргерита ди Пула

Националът на България за Купа Дейвис Янаки Милев се класира за четвъртфиналите на двойки на турнира на клей в Санта Маргерита ди Пула с награден фонд от 30 хиляди долара.

Българинът, в тандем с Андрей Чепельов, се наложи над Дакота Бобо и Брандън Перес с 6:2, 6:4 за 67 минути игра.

Милев и Чепельов демонстрираха солидна игра, като в първия сет направиха серия от пет поредни гейма за обрат от 1:2 до 6:2. Във втората част те пробиха още в откриващия гейм и до края не изпуснаха преднината си.

Миналата седмица Янаки Милев достигна до финала на двойки на друг турнир от веригата на ITF в Италия, което потвърждава добрата му форма в последните седмици.